Gaziantepspor’un son umudu Cenk Tosun

YARIN AÇIKLAMA YAPILACAK



'KULÜP ANAHTARINI TESLİM EDECEĞİZ'

CENK TOSUN YARDIMDA BULUNDU

Gaziantepspor kapanıyor! Resmi siteden üzen açıklama

Flaş! Gaziantepspor Kulübü kapanıyor

Cenk Tosun'un yıllık ücretini İngilizler açıkladı

Mehmet Nuri Turan

Durmaz, transfer yapabilmek için ise son umutlarının Cenk Tosun’un Avrupa’ya transferinin gerçekleşmesi olduğunu söyledi. Bir dönem başarıdan başarıya koşan Gaziantepspor, içinde bulunduğu maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Kulübe yardım yapılmaması ve transfer yasağınında gelmesiyle iyice zor günler yaşayan kulüp, TFF 1. Lig’de de son sırada yer alıyor.113 Milyon TL olan borcunu bir türlü ödeyemeyen kulüp, geçen gün resmi internet sitesinden açıklama yaparak, faaliyetlerini durduracaklarını ve kulüp anahtarını kentin valisine teslim edeceklerini duyurmuştu.Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün içinde bulunduğu son durumu değerlendirerek, destek alamamaktan yakındı. Şehrin ileri gelenlerinden istedikleri desteği alamamaktan şikayet eden Durmaz, yarın bir açıklama yapacaklarını Gaziantep valisiyle görüştükten sonra eğer kendilerine destek olunmazsa, kulüp anahtarını teslim edeceklerinin altını çizdi.Beklenen desteğin gelmemesi durumunda kulübün kapanacağını belirten Durmaz, "Futbolcularım sahaya çıkamıyor, personel gelmiyor, gidecek bir yerimiz kalmadığı için yarın bir basın açıklaması yapacağız. Eğer beklenen destek gelmez ise, kulüp anahtarını valimize teslim edeceğiz" dedi.Gaziantepspor’un 113 milyon TL boru olduğunun altını çizen Durmaz, "Gaziantepspor’un halihazırda 113 milyon TL borcu var. Eğer 60-70 milyon TL olsaydı kulübün bütün borcunu öderdim. Ancak bize acil olarak lazım olan para 15 Milyon TL’dir. Eğer bu parayı bulursak kulüp kapanmaz" şeklinde konuştu.Son umut Cenk Tosun Eski oyuncuları Cenk Tosun’un kendilerine maddi yardımda bulunduğunu söyleyen Durmaz, "Cenk bizim eski oyuncumuz. Halen de bize telefon açıp, elinden geleni yapacağını söylüyor. Daha önce bize krampon ve malzeme desteğinde bulundu. Hatta Cenk’in transferinden bize katkı sağlaması adına umutluyuz" diye konuştu. Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulüp için elinden geldiğini yaptığını ve yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.Lider Olgun - Abdülkadir Güneş GAZİANTEP (İHA)