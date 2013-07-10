

























Gaziantepli şair ve yazar Onat Kutlar, bir şiirinde böyle anlatıyor yaşadığı kenti. Bahsettiği zindiyan asası sadece, baston olarak kullanılmamış Antep’te. Başka işlerde de kullanılmış. Zindiyan, meşegillerden dikenli bir ağaç. Yaz-kış yeşil kalan küçük yaprakları var. Pelit ağacına göre biraz daha küçük olan palamut meyvesi veriyor. Gaziantep ve çevresinde sık rastlanan bu ağaçtan neden neden bahsediyoruz derseniz, höl topu ve höl değneği genelde bu ağaçtan yapılıyor. Yörede “nacar” olarak adlandırılan marangozlar tarafından yapılıyormuş bu höl topu ve değneği. Yaklaşık olarak 30-40 sene öncesine kadar da biliniyormuş. Ama Gaziantep’in her yerinde değil de, Barak köylerinde yahut Barak Kültürünün yaşadığı yerlerde.

Baraklar

Baraklar, Oğuz boylarına bağlı Türk aşiretlerinden bir tanesi. Orta Asya göçünden sonra Güneydoğu Anadolu'da Nizip, Gaziantep ve Kilis’in güneyinde ve yine Fırat Nehri boyunca Suriye topraklarında yerleşmişler, ama örf ve adetlerinde bir birlik halinde yaşamayı başarmışlar. Zaman içinde değişik yerlere dağılsalar da kendilerine özgü olan cömertlik, misafirperverlik ve yiğitlik unsurları sürdürdükleri kültürün en önemli öğeleri olmaya devam etmiş. Gaziantep’te yoğun bir Barak kültürü bulunuyor.

Höl

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tarkan Tuzcuoğulları, Gaziantep'in Barak bölgesi köylerinde bir araştırma yapmış. Çünkü buralarda 40-50 yıl öncesine kadar yaptığı araştırmada, ''höl'' adı verilen, bugünkü çim hokeyi sporunun ilkel şekline rastlamış. Tuzcuoğulları, yaptığı araştırmada, “ höl” adlı oyunun, Gaziantep'teki Barak köylerinde yaklaşık 40-50 yıl öncesine kadar köylülerce harman yerinde oynandığını belirlemiş. Şu anda oynanmayan hatta unutulmaya da yüz tutmuş olan höl, aslında, çim hokeyinin ilkel hali olarak adlandırılabilir.



Höl, Gaziantep İli, Barak köylerinde karşılıklı iki takım halinde oynanmış. Köylüler zindiyan ağacının büyük dalını kopartarak sopa elde ediyorlarmış. Dal koparıldığında doğal olarak ucunda bir eğrilik oluyor ve bugün oynanan stic'e (çim hokeyi sopası) benziyor. Nacarlar (marangozlar), bu sopayı biraz daha işleyerek şekillendiriyorlarmış. Sopayla vurulacak küçük toplar da kozalak veya bez parçalarının birleştirilmesiyle elde ediliyorlarmış. Ama şimdi bu toplar da zindiyan ağacından yapılıyor.



Hokey, M.Ö. 2000'li yıllarda Mısır'da, Perslerde ve Anadolu'daki birçok yerde oynanmış. Ama daha sonraları resmi olarak İngiltere'deki okullarda başlamış. Pakistan ve Hindistan'da da yayılmış. Avrupa’da da çok yaygın hale gelmiş. Üstelik Avrupa, teknik gelişim anlamında birçok ülkeden daha önde gidiyor. Özellikle Gaziantep'in Barak köylerinde oynanması ayrı bir önem taşıyor. Tarkan Tuzcuoğulları, araştırmaları esnasında şu bilgilere rastlamış; 40 yıl öncesine kadar Barak köylerinde harman yerlerinde oynanıyormuş höl. Ama yazın, işlerin çok olduğu zamanlarda değil. Aksine harmanlar kalktıktan, işler azaldıktan, yağmurlar başlayınca hatta karların üzerinde oynanmış. Oynayanların büyük bir kısmı hayattalar, yaşıyorlar. Bu konularda yazılı kaynaklar yok ama şimdilik bir hayli yaşayan insan var. Harman yerlerinin iki tarafında, adına “karım” denilen uzun ve derin oluklar bulunuyormuş. Karımların görevi, hayvanların harman yerine girişlerini engellemekmiş aslında ama höl oyunu sırasında da bu karımlar gol çizgisi olarak kullanılıyorlarmış. Karımlar yaklaşık bir metre genişliğindeymişler. Amaç, hölü yani topu değnekle vurarak karşı takımın karımından öteye geçirmekmiş. Hölü takımın karımından geçiren oyuncu “cıllık” atmış yani sayı yapmış sayılıyormuş. Bazı Barak köylerinde daha sonraları karımlar adına “merre” denile çizgilere dönüşmüş.

Höl oyununda da bir kaleci yani “rabıt” bulunuyormuş. Fakat bu kalecinin elinde de bir höl yani değnek varmış. Yine bir kale var höl oyununda da. Yüksekliği önemli değil bu kalenin. Bazen taşlarla belirleniyor, bazen arkasında topraktan bir höyük bulunuyor. Genelde oyuncular değneklerini kendileri yapıyorlarmış. Ama daha fazla özen gösterenler özellikle bir nacara yaptırıyorlarmış. Ortalama bir metre uzunluğundaki höl değnekleri genelde oyuncunun boyuna göre yapılırmış. Zindiyan ağacı haricinde meşe ve dut da kullanılırmış. Her oyuncu hölü tek elle tuttuğu değnekle oynar, ama çift el vuruş, el üstü vuruş teknikleri de kullanılırmış. Faul yapıldığında el üstü vuruş yapılıyormuş.

Gaziantep, sanayileşmesini gerçekleştirdikten sonra şimdi yüzünü turizme dönmeye karar vermiş bu konuda oldukça zengin öğelere sahip bir kent. Sadece höl bile şehir için önemli bir ayrıcalık. İçinde barındırdığı zengin bir Barak kültürünü de gözler önüne seriyor. Çim hokeyi konusunda kentte özellikle de üniversitede önemli çalışmalar yapılmış.

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Yazı ve Fotoğraf : Bilsen GÜRER

bgurer@isiltur.com.tr