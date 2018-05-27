Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı
Gaziantep’te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı
Bektaş Yan idaresindeki otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı Tugay Kavşağı’nda Murat Koçak yönetimdeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen Bektaş Yan’ın yakınları sinir krizi geçirdi.
GAZİANTEP (AA)