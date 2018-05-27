Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

Gaziantep’te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı

27 Mayıs 2018, Pazar 21:49
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Bektaş Yan idaresindeki otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı Tugay Kavşağı’nda Murat Koçak yönetimdeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Bektaş Yan’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

GAZİANTEP (AA)

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