Gazileri darp eden sanıklar iddiaları reddetti

4 SANIK HAZIR BULUNDU

'BEN KİMSEYE KÜFÜR ETMEDİM'

'BİZİ SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞTI'



'SİNİRİMDEN CAMA VURARAK KIRDIM'

'TÜM SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİYİM'

DURUŞMA 6 NİSAN'A ERTELENDİ

Mehmet Nuri Turan

Terörle mücadele gazileri Astsubay Muzaffer Oktay, Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş ve ailelerini darp eden 5 şüpheli hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Sanıkların kasten yaralama, devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçlarından yargılandıkları savanın ilk celsesi Sincan 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı davaya müdahillik talebinde bulundu. Duruşmada taraf ve sanık avukatları, müştekiler, 2 tutuklu ve 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Kimlik tespiti ve iddianamesinin okunmasının ardından, sanık Barış Yumuş'un savunmasına geçildi. Hakim Mehmet Tokyürek'in, sanık Yumuş'a herhangi birisine vurup vurmadığını sorması üzerine Yumuş, kimseye vurmadığını, küfür veya tehdit etmediğini iddia ederek, müştekilerin gazi olduklarını bilmediğini dile getirdi.Sanığın savunmasının tamamlanmasının ardından, bir diğer sanık Enes Kılıç'ın savunmasına geçildi, Kılıç, olay günü spordan çıkıp önce evine ardından parka gittiğini kaydetti. Parka geldiğinde Doğan'ı üstü başı yırtık bir halde gördüğünü belirten Kılıç, "Doğan'ı hastaneye götürmek üzere yola çıktık ama Doğan kamera kayıtlarını almak için benzinliğe gitmek istediğini söyledi. Benzinlikte yanımıza uzun boylu bir adam geldi, bana tekme atıldı. Karşı taraf baya kalabalıktı, Doğan'a saldırmışlardı. Ben olay sırasında kimseye küfür veya tehdit etmedim" ifadelerinde bulundu.Olay sırasında parkta olduğunu iddia eden sanık Batuhan Öğüt ise, olay günü sadece benzinliğe giden araç içinde yer aldığından dolayı karakola götürüldüğünü ifade ederek, kimseye vurmadığı, küfür veya tehdit etmediği yönünde kendini savundu.Savunmasına geçilen bir diğer sanık Tamer Görkem ise savunmasına geçmeden önce başta gaziler olmak üzere tüm Türk halkından özür diledi. Olay günü mangal yapmaya gittiklerini ifade eden Görkem, "Doğan alkollü olduğundan dönüşte aracı ben kullandım. Bir araç kontrolsüz bir şekilde bizi sıkıştırmaya çalıştı. Doğan bana takip etmemi söyledi, ben de mecburen takip ettim. Araç Eskişehir yoluna döndü biz de döndük. Trafik yoğun olduğundan aracı AFAD yakınlarında yol kenarında bir yerde durdurduk, Doğan ve Osman muhatapları uyarmak için müştekilere ait araca yaklaştı. Doğan'a vuruldu, o da sinirlenince aracın camına vurarak kırdı" diyerek, kendisinin kimseye vurmadığını, ellerinde yaralayıcı veya kesici bir alet olmadığını söyledi. Görkem, "En son benzinlik çalışanları Doğan'a vurunca 'durun, yapmayın' dedim. Benzinlikten çıktığımızda Doğan'ın üstü başı yırtıktı, sonrasında ben yanlarından ayrıldım" şeklinde konuştu.Hakim Tokyürek, Doğan'ın araçta bulunan Türk bayrağını alıp yakmak isteyip istemediğini sordu, sanık Görkem de, bayrağı alabilmesi için aracın arka kapısını açması gerektiğini, Doğan'ın da aracın kapısını açmadığını iddia etti. Hakim Tokyürek neden 50 kilometre boyunca takip ettiklerini sordu, Görkem de "Hayırdır diyerek el kol yaptılar" dedi.Sanık Doğan Çiçek de başta gaziler olmak üzere tüm Türk halkından özür diledi. Çiçek, "Bize PKK'lıymışız gibi davranıldı" dedi. Olay günü mangal yaptıklarını ve Osman ile kendisinin kısmen alkollü olduklarını ifade eden Çiçek, "Ben ön yan koltukta oturuyordum, yüksek sesle şarkı söylüyordum. Yanımızdan geçen araç 'ne yapıyorsunuz hayırdır' dedi, ben de bunlar ne istiyor diye Tamer'e takip etmesini söyledim. Araçlarına giderken amacım sadece uyarmaktı. Elimizde bıçak sopa veya başka bir alet yoktu. Araç sağ ön tarafıyla bana çarparak ilerledi, yavaşlayınca sinirimden cama vurarak kırdım" ifadelerini kullandı.Gazi Muzaffer Oktay'a karşı hamle yaptığını kabul eden Çiçek, anneye ve çocuğa vurmadığını, bayrak görmediğini iddia etti. Olayın ardından mahalleye geri döndüklerini aktaran Çiçek, "Parka oturduk, bacağım ağrıdığı için arkadaşlar beni hastaneye götürmek istedi, ben de benzinlik çalışanı bizi yoğun bir şekilde darp ettiği kamera görüntülerine yansımış olduğundan, görüntülerin muhafaza edilmesi için benzinliğe gidelim dedim. Görkem parkta yanımızdan ayrıldı. Ben sadece kendimi savunmak için bana vuranlara vurdum" diye konuştu.Suça sürüklenen sanık Osman Yılmaz, iddianameden bugün haberdar olması sebebiyle mahkemeden 7 günlük süre hakkını talep etti. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından müşteki beyanına geçildi, benzinlik görevlisi müşteki, olay esnasına benzinlik çalışanlarından hiçbirinin kimseye vurmadığını dile getirdi.Gazi Muzaffer Oktay ise beyanında, gazi ve engelli olduklarını bağırarak söylediklerini belirterek, "Bize küfür ettiler, Doğan 'senin gaziliğini sinkaf ederim' şeklinde küfürlerde bulundu. Takip edildiklerini anlayınca polise haber verdiğini dile getiren Oktay, "Arabanın camı vurur vurmaz kırıldı, büyük ihtimalle elinde bir şey vardı ama ben net bir şekilde görmedim. Daha araba hareket halinde bile değilken Doğan arabanın üzerine atladı" diyerek olayın tüm sorumlularından şikayetçi olduğunu söyledi.Gazi İbrahim Kızıltaş ise beyanında sanık Çiçek'in bulunduğu arabanın kapısını açtığını, kendilerinin de ister istemez ne olduğunu sorduklarını anlatarak, "Arkadaki araca baktıklarını söylediler. Konuşma sadece bundan ibaret ama ışıklar yandıktan sonra biz ilerledik ve aynadan bizi takip ettiklerini gördüm. Trafiğin sıkıştığı bir noktada araçtan inerek yanımıza geldiler camı açmamla kırması bir oldu, elinde muşta gibi bir şey vardı. Aracın araksında Türk bayrağı vardı. Bana Osman vurdu, gaziliğimize de küfür ettiler. Gamze'ye tekme attı kucağında da benim 2 yaşındaki kızım vardı. Ardından oradan uzaklaşarak benzinliğe geldik. Araca gelen hasar umurumda değil, ben ailemi çoluğumu çocuğumu koruyamadım" diye konuştu.Hakim Tokyürek, Doğan Çiçek'in tutukluluk halinin devamına, Tamer Görkem'in tahliyesine, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasının devamına ve suça sürüklenen çocuk Osman Yılmaz'ın tutuklanma hali olmadığından sadece duruşmalara katılmasına karar verdi. Eksik raporların tamamlanması sebebiyle duruşma 6 Nisan tarihine ertelendi.İHA