15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Gazilik ünvanı için Ankara'ya yürüyorlar

"Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği" üyesi bir grup gazilik unvanı isteğiyle Ankara’ya yürüyüş başlattı

12 Mayıs 2018, Cumartesi 16:06
Gazilik ünvanı için Ankara'ya yürüyorlar
Yaklaşık 250 kişi, Maltepe’de bulunan dernek binası önünde toplandı. "Gazilik Onurumuzu İstiyoruz" yazılı tişörtler giyen gruptakilerin ellerinde Türk bayrakları yer aldı.


'KANAYAN YARANAN DİNDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ'


Terör Mücadele Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, "Bizler Güneydoğu’da mecburi askerlik görevimizi yaparken teröristlerle girmiş olduğumuz silahlı çatışmada yaralandık. Bir gözünü kaybeden gazi sayılmıyor, kalbinde kurşunla yaşayan gazi sayılmıyor. 300 şarapnel parçasıyla yaşayan gazi sayılmıyor. Ve bu parçalar bizim vücudumuzdan da, alınamıyor. Alınsa sakat kalacağız, felç olacağız" dedi. "Sağlık sorunları yaşıyoruz" diyen Atilla Polat, "Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği mağduruyuz. Yönetmenlik diyor ki, ben size 1053 sayılı nizamname hükümlerini uygularım. Nizamname hükümleri de yüzde 40 üzeri yaralanmayı gazi sayıyor, yüzde 40 altını gazi saymıyor. Bizler bir an önce bu kanayan yaranın dindirilmesini istiyoruz" diye konuştu.


'19 BİN MAĞDUR GAZİ SAYILMIYOR'


"Bizler 19 bin kişiyiz" diyen Atilla Polat, "Bu 19 bin mağdur, gazi sayılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizler İstanbul’dan Ankara’ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yürüyüş yapma kararı aldık. Bizim yürüyüşümüz 3 günle sınırlı" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe katılan Ahmet Özdemir ise, "Biz yıllar önce gece gündüz demeden terörle mücadele ettik, yaralandık. Yaralanma derecesi gazilikte bir sınır olmaması gerektiği yönünde birçok mücadeleler verdik. Daha sonra dernek kurduk. Yaralanma derecesine bakılmaksızın hak ettiğimiz gaziliği istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Grup açıklamaların ardından Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.

Cengiz ÇOBAN-  İSTANBUL,(DHA)
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ehliyetine el konulan sürücü trafiğe çıkıp dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ehliyetine el konulan sürücü trafiğe çıkıp dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti
Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti
1.2 milyon liralık gasp ettiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

1.2 milyon liralık gasp ettiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı öğrencilere müjde
Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Furkan Vakfı temizlikçisinin hesabından 80 milyon TL geçmiş

Furkan Vakfı temizlikçisinin hesabından 80 milyon TL geçmiş
Temmuzda 10 bin polis alımı ilana çıkacak

Temmuzda 10 bin polis alımı ilana çıkacak
Son dakika: Devlet Bahçeli'den af önerisi: Kader mahkumlarının talihini değiştirebiliriz

Son dakika: Devlet Bahçeli'den af önerisi: Kader mahkumlarının talihini değiştirebiliriz
Muharrem İnce: Çobanlık yaptığım günleri hiç unutmuyorum

Muharrem İnce: Çobanlık yaptığım günleri hiç unutmuyorum
Ad ve soyad düzeltilmesi kararlarının uygulanması seçim sonrasına ertelendi

Ad ve soyad düzeltilmesi kararlarının uygulanması seçim sonrasına ertelendi
Son dakika: MHP'de milletvekili adayları belli oldu

Son dakika: MHP'de milletvekili adayları belli oldu