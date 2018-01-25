Gazinin ücretsiz kart isyanına İETT'den jet yanıt

'İSTEDİĞİN YERE ŞİKÂYET ET'

'PARAN YOKSA, PARAM YOK DE'

İETT’NİN SİTESİNDE ÜCRETSİZ

İETT GAZİDEN ÖZÜR DİLEDİ

Ücretsiz kartıyla otobüse binen gaziye şok! Şoför 'Bu geçmez' deyip indirdi

BAKANLIK GAZİYE ULAŞTI

Erdinç Şahin

otobüsünde iddiaya göre, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren sürücü, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi.Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş sürücünün tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi.Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Durma tepki gösteren sürücünün ise gaziyedediği dikkat çekiyor. Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği, duruma tepki gösteren sürücünün ise “İstediğin yere git şikâyet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği duyuluyor.Bazı yolcuların araya girmeye çalışırken sürücünün gaziye "Paran yoksa, param yok de" dediği duyulan görüntülerde gazi de, "Benim hakkım var" yanıtını veriyor. Görüntülerin devamında sürücünün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor. Sürücü ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor.Çift katlı otobüs şoförü, gaziyi ücretsiz kartıyla binmesine izin vermezken, İETT’nin sitesinde çift katlı otobüslerle ilgili tarifenin yer aldığı bölümde hatlar ve ücretler sıralanıyor. Sayfadaki bilgiye göre, Yunusemre Mahallesi'ne giden iki çift katlı otobüs bulunuyor. Bunlar tartışmanın yaşandığı 36YM hattındaki otobüste var. Üç maddelik açıklamanın altında ise geçersiz ücretsiz kartlarla ilgili bilgi yer alıyor. Ücretsiz kartlarda şöyle sıralanıyor: PTT, Gazi ve Gazi Ailesi, Milli Sporcu, Vazife Malülü ve Ailesi, Sarı Basın, Şehit Eşi ve Ailesi, Dul ve Yetim.Öte yandan olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22.01.2018 tarihinde Beşiktaş'ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz Gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir" denildi.Sürücü hakkında yasal işlem başlatılacağının belirtildiği açıklamada, "Ayrıca sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır. Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arz etmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı."Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşanan üzücü olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı ile İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiş, olaya maruz kalan gazimiz ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede yaşanan olayla ilgili olarak duyulan üzüntü dile getirilmiş, ayrıca olay ile ilgili detaylı bir araştırma yapılarak söz konusu tavrı sergileyen kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılacağı kendisine bildirilmiştir" denildi."Şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlılarımız için maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Türkiye'de birçok çalışma yapan Bakanlığımız, ulaşım konusunda da vatandaşlarımıza gereken desteği vermektedir. Bakanlığımız ücretsiz seyahat hakkının kullanımı için Türkiye genelinde 13 bin araç için 2017 yılında toplam 112 milyon 500 bin TL ödeme yapmıştır. Yaşanan olayda gazimize yapılan muameleyi asla kabul etmediğimizi ve olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."