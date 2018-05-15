Gaziosmanpaşa’da fabrika yangını

Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören fabrika güvenlik görevlisi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

CAN KAYBI VE YARALANAN OLMADI

Yangın sonrası can kaybı veya yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Öte yandan olay yerin gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangınla ilgili soruşturma başlattı.