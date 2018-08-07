Karayolları Mahallesi 577 Sokak üzerindeki bir markete gelen maskeli dört kişi, iş yeri sahibini silahla tehdit ettikten sonra bir miktar para ve sigara çaldı.

Soygundan sonra kaçmaya çalışan şüpheliler, kendilerini yakalamak isteyen market sahibi Eyüp Tuna'ya (45) ateş açtı.

Tuna ile bu sırada olay yerinde bulunan Ali Yavuz (55), açılan ateşte yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada marketteki soygun, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA