Gazozuna ilaç atıp eşini hamile bıraktığı iddia edilen koca konuştu



NURİ ALÇO GİBİ 'GAZOZUMA İLAÇ ATTI' İDDİASI



"BENİ ALDATTI"



"BÜYÜK VİCDANSIZLIK"

Serap Belovacıklı

Trabzon'da yaşanan olay Nuri Alço'nun filmlerini aratmadı. Özel bir şirkette teknisyen olarak çalışan 35 yaşındaki E.K. ile 28 yaşındaki H.K., 2 yıl önce evlendi. H.K., kocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladı. Bu sırada E.K. baba olmak istedi, eşi ise doktora danışıp “Hayır” dedi.İddiaya göre bunun üzerine plan yapan E.K., gazozuna ilaç attığı eşiyle ilişkiye girdi. Hamile kalan H.K., “Tecavüze uğradım” diyerek suç duyurusunda bulundu, boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, daha önce baldızına sarkıntılıktan 4 yıl ceza alan E.K. için ‘eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 10.5 yıldan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; genç kadının “Gazozuma ilaç atıp beni hamile bıraktı” iddiasına ilişkin “Ben öyle bir şey yapmadım” diyen E.K., ‘Baldızına sarkıntılık’ davasının da komplo olduğunu öne sürdü. Eşinin kendisini aldattığını öne süren E.K. şöyle devam etti: “Eşim ikinci evliliğini benimle yaptı. 2 yıl mutluyduk. Sonra Facebook konuşmaları yakaladım. Kişiyi tespit ettim. Ama sineye çektim. Sonrasında bu konuşmalar artınca boşanma kararı aldım. Ailesi benden 50 bin lira istedi. Vermeyince baldızıma sarkıntılıkla suçladılar. 3.5 ay cezaevinde yatmama neden oldular.”Cezaevinden çıktıktan sonra eşinin hamile olduğunu öğrendiğini belirten E.K., şöyle devam etti:“Çocuğum doğunca hastaneye bırakıp kaçtı. Hemşireler eşimin dilekçe verdiğini, çocuğu istemediğini söyledi. Avukat aracılığıyla benden 70 bin lira istedi ve çocuğu bana bıraktığı haberini gönderdi. Önce DNA testi yaptırdım. Benim çocuğum olduğu tespit edilince onunla yaşamaya başladım. Doğum sonrasında oğlum hasta oldu, 20 gün hastanelerde kaldım. Bir gün aramadı. Çocuğuna süt vermedi. Benden para alamadığı için gidip tecavüzle suçladı. Benden önce de psikolojik tedavi görüyordu. Böyle bir iftira atması büyük bir vicdansızlık. Çocuğuma artık babaannesi bakıyor.”