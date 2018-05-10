Gazprom, Mavi Akım'ı bakıma alıyor

Can Hakman

Rus enerji şirketi, 15-23 Mayıs tarihlerinde planlı bakım dolayısıyla Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye gaz sevkiyatını geçici durduracağı bildirildi.Gazprom'dan yapılan açıklamada, 15-23 Mayıs tarihlerindeçeşitli bakım ve onarım işlemleri yürütüleceği belirtildi.Açıklamada, söz konusu tarihlerde, Mavi Akım boru hattından Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatının yapılamayacağı kaydedildi.Gazprom geçen yıl Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye 15,8 milyar metreküp gaz göndermişti. Türkiye, Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 50'sini Mavi Akım hattından sağlıyor.AA