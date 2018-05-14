Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, TürkAkım'da ikinci hattın Türk topraklarındaki bölümünün inşası için Türkiye ile istişarelerin yürütüldüğünü söyledi.

Markelov, Rusya’nın St. Petersburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım doğalgaz hattı projesinde ikinci hattın rotası için kararın yakında verileceğini söyledi.

Rusya olarak projede ikinci hattın inşası için oldukça istekli olduklarını vurgulayan Markelov, “TürkAkım’da ikinci hattın Türk topraklarındaki bölümünün inşası için Türkiye ile görüşüp gerekli istişareleri yürütüyoruz.” dedi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.