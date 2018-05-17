Gazze katliamına İsrailli sözcüden kan donduran 'açıklama'

İrlanda kanalı RTE'ye konuşan İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan, gazetecinin Gazze'deki Filistinlilerin neden vurulduğu sorusuna karşılık "Bu kadar çok insanı hapse atamayız." dedi.





İrlanda basınına konuşan Maayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada İsrail güvenlik güçlerine saldıran yüzlerce insandan bahsediyoruz. İsrail askerleri Filistinlileri öldürmek için hedef almıyor. Sadece caydırmak ve geri püskürtmek için hedef alıyoruz" şeklinde cevap verdi.