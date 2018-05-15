Pazartesi günü İsrail askerinin açtığı ateşte Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.

DÜNYA LEYLA BEBEĞİ KAYBETTİ

Bakanlık tarafından Salı günü yapılan açıklamada, olaylar sırasında hayatını kaybedenler arasında sekiz aylık Leyla bebeğin de olduğu belirtildi.

Leyla bebeğin, Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaki arbede sırasında sıkılan göz yaşartıcı gazı soluduğu ve hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Dünyanın sessiz kaldığı katliam, Leyla'yı da aldı.

Leyla el Handur isimli bebeğin annesinin ölen bebeğine büyük bir üzüntü içinde sarıldığı ve ağıt yaktığı görüntüler uluslararası basın tarafından servis edildi.



