Gazze’de şehit sayısı 63’e yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze-İsrail sınırında devam eden protestolarda İsrail askerleri tarafından öldürülen kişi sayısının 63’e yükseldiğini duyurdu
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze-İsrail sınırında Filistinlilerin yaptığı gösterilerde İsrail askerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısının 63’e yükseldiğini duyurdu.
Bu haberi de okudular
Gazze'de ABD Büyükelçiliği protestosu
KİMLİĞİ AÇIKLANDI
Bakanlık, El Bureyc kampının doğusunda Gazze-İsrail sınırında İsrail askerleri tarafından vurulup öldürülen kişinin kimliğinin ise Bilal Badir Ashram olduğunu bildirdi.
GAZZE (İHA)
Bu haberi de okudular
İsrail katliam yaptı