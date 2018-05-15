Gazze’de şehit sayısı 63’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze-İsrail sınırında Filistinlilerin yaptığı gösterilerde İsrail askerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısının 63’e yükseldiğini duyurdu.





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KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Bakanlık, El Bureyc kampının doğusunda Gazze-İsrail sınırında İsrail askerleri tarafından vurulup öldürülen kişinin kimliğinin ise Bilal Badir Ashram olduğunu bildirdi.

GAZZE (İHA)

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