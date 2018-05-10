Gazzeli işçiler kötü yaşam şartlarını protesto etti

Can Hakman

'nun çağrısı üzerine'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan onlarca, İsrail'in uyguladığı hukuksuz ablukanın kaldırması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran ifadelerin yazılı olduğu döviz ve pankartlar taşıdı.Sendika yetkililerinden Halid Hüseyin, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, "Filistin halkına şantaj yapmak ve ulusal değerlerinden vazgeçirmek için İsrail'in 11 yılı aşkın süredir uyguladığı abluka, Gazze'deki insani durumun hiç olmadığı kadar kötüleşmesine neden olmuştur. Ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerin görmezden gelinmeye devam edilmesi halinde bir felaketin yaşanması kaçınılmaz." dedi.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Gazze'deki büyük bir kesimin faydalandığı işsizlik programını durdurması ve mühendislerin sözleşmesini iptal etmesini kınayan Hüseyin, UNRWA'dan "Filistinli mültecilere sunulan hizmetlerle ilgili sorunları çözmesini ve yardımların ulaştırılması için maddi destek ile alternatifler bulmasını" istedi.ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamayla, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.Yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 250 bini aşkın Filistinlinin işsiz olduğu ifade ediliyor. Bunun başlıca nedeni olarak da 2006'dan bu yana devam eden İsrail ablukasının yol açtığı üretim krizi ve yerel sektördeki durgunluk gösteriliyor.AA