Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, "Gazze'nin Yeniden İmarı" konferansında verilen yardım taahhütlerinin yalnızca yüzde 37'sinin yerine getirildiğini belirtti.

Hamdallah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başbakanlık konutunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim 2014'te Mısır'da düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İmarı" konulu konferansta bağışçı ülkeler tarafından taahhüt edilen yardımların sadece yüzde 37'sinin yerine getirildiğini söyledi.

Bugüne kadar ulaşan bağış miktarının 1 milyar 884 milyon dolar olduğunu söyleyen Hamdallah, Gazze'de savaş nedeniyle tamamen yıkılan 11 bin evden 9 bin 471'inin yeniden inşa edildiğini, inşasının tamamlanmak üzere olduğunu ya da en azından inşa için gerekli finansın karşılandığını aktardı.

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılarda 2 binden fazla Filistinli şehit olmuş, 10 binden fazla bina yıkılmış ya da hasar görmüştü.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Ekim 2014'te düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İmarı" konulu uluslararası konferansa katılan donör ülkeler, yarısı bölgenin imarında yarısı insani yardım amaçlı kullanılmak üzere yaklaşık 5 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştu.

AA