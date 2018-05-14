ICRC Gazze Müdürü Guislain Defurne’ye dayandırılan yazılı açıklamada, 2 tırlık malzemenin, sağlık merkezlerinin ihtiyaç duyduğu acil yardım malzemelerinden oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri öncesinde bile, Gazze’deki hastanelerde tıbbi malzeme eksikliği çekildiği ve hastanelere yaralı akınının başlamasıyla sağlık sistemine ilave yük bindiği kaydedildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamalarında, tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle sağlık sektörünün tehlike sınırları içine girdiği, yaşanan son olayların da bu tehlikeyi artırdığı yönünde uyarıda bulunmuştu.





2 GÜN BOYUNCA GÖSTERİ DÜZENLENECEK





ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze'de bugünden itibaren iki gün boyunca gösteri düzenlenmesi planlanıyor.