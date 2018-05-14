Gazze'ye tıbbi ve insani yardım

İnsani ve tıbbi malzeme taşıyan Kızılhaç Komitesi'ne ait (ICRC) iki tır, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan Gazze'ye girdi

14 Mayıs 2018, Pazartesi 09:42
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ICRC Gazze Müdürü Guislain Defurne’ye dayandırılan yazılı açıklamada, 2 tırlık malzemenin, sağlık merkezlerinin ihtiyaç duyduğu acil yardım malzemelerinden oluştuğu ifade edildi.

 

Açıklamada Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri öncesinde bile, Gazze’deki hastanelerde tıbbi malzeme eksikliği çekildiği ve hastanelere yaralı akınının başlamasıyla sağlık sistemine ilave yük bindiği  kaydedildi.

 

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamalarında, tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle sağlık sektörünün tehlike sınırları içine girdiği, yaşanan son olayların da bu tehlikeyi artırdığı yönünde uyarıda bulunmuştu.


2 GÜN BOYUNCA GÖSTERİ DÜZENLENECEK


ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması ve Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze'de bugünden itibaren iki gün boyunca gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

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