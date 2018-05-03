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Gear S4 hala gizemini koruyor

2016 Kasım’ında tanıtılan Gear S3’ün ardından uzun süredir güncelleme yapmayan Samsung, görünüşe göre 2. yaşını dolduracak olan akıllı saatini Samsung Gear S4 ile yenileyecek.

Gear S4 hala gizemini koruyor
Birkaç yıl önce, Gear S2 serisiyle akıllı saat pazarına taze bir giriş yapan Samsung, dairesel ekran tasarımı ve diğer detaylarıyla eski nesillerden aldığı eleştirileri iç etmişti. Tasarımsal olarak tuhaf gözüken bu modellerin yerini yeni nesillerin alması bu cihazların pazarda yaygınlaşmasını da kolaylaştırdı.

Tüm bunlardan bir yıl sonra ise Güney Koreli şirket Gear S3’ü, tüm eleştirileri dikkate alarak piyasaya sürdü. Satış rakamları istendiği gibi gitmese de akıllı saat şüphesiz, pazarın hala en iyi cihazlarından birisi konumunda. Ancak o dönemden bu yana, akıllı saat sektöründe duraksama yaşanıyor.

Güncel teknolojiyle, akıllı saatler donanımsal olarak her türlü yeterliliğe sahip. Bu bağlamda üreticiler yeni nesil saatlere yenilik katmakta da zorlanıyor. Nitekim geçtiğimiz yıl tanıtılan 3. nesil Apple Watch, önceki nesline her yönüyle benzediği için eleştiri almıştı.

İki yıla yakın süredir sessizliğini koruyan Samsung’un, sonraki nesil çalışmaları ses getirmeye başladı. Galileo kod adlı ve SM-R800 model numaralı akıllı saat belgelerde kendini gösteriyor. Yılın son çeyreğinde tanıtılacak olan cihazın detayları ise hala gizemini koruyor. Bakalım şirket yeni neslinde ne gibi yenilikleri kullanıcılara vaat edecek.


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