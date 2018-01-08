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Gear S4 için yeni detaylar ortaya çıktı

Gear S4 hakkında bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öyle görünüyor ki Samsung yeni akıllı saat modelinde batarya sorununu aşmaya odaklanacak

Gear S4 için yeni detaylar ortaya çıktı
Günümüz akıllı saatlerinin en büyük sorunlarından birisi de günü çıkartmakta zorlanan pil ömürleri. Genel olarak bir akıllı saatin şarjı max. 2 gün gidiyor. O da ortalama bir kullanımla. Yani sürekli antrenman yapıp, aktivite, kalp hızı ölçümünü açarsanız, saatiniz bir günü bile zor çıkacaktır.

İşte Samsung’un yeni akıllı saat modeli Gear S4 ile bu sorun tamamen ortadan kalkabilir. Keza sızdırılan son bilgilere göre, Gear S4 bataryasına ek olarak kordonlarından da güç alacak. Samsung’un ortaya çıkan son patentine göre, Güney Koreli teknoloji devi, kordonların içerisinde pil yerleştirmeyi planlıyor. Böylece saatin pil ömrünün 3-4 kat arttırılması planlanıyor.

Bu normal kullanımda akıllı saatin pilinin 1 haftaya yakın gidebileceği anlamına geliyor. Elbette Samsung’un bunu başarabilmesi için oldukça esnek bir pil tasarımı geliştirmesi gerekiyor. Keza pil hassas bir konu. Olası bir patlamada kullanıcının bileğinin aşırı zarar görmesi, hatta kopması ihtimali bile var. Tabi ki Samsung bu konuda ince eleyip, sık dokuyacaktır. Bekleyip göreceğiz.
 

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