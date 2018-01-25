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Gears of War serisi devam edecek

Microsoft’un bu nesilde ağır bir şekilde çuvalladığını söyleyebiliriz. Sony PS4 ile adeta yok satarken, Microsoft ise Xbox One ile adeta yokları oynadı. Elbette bu durumun sadece temel bir nedeni yok. Birden fazla nedeni var

Gears of War serisi devam edecek
Bu nedenlerden birisi de Microsoft’un konsoluna özel hit oyunlar üretememesi. Örneğin, Xbox 360’a özel olarak yayınlanan Gears of War oyunları ve Halo yapımları ile iyi bir sinerji yakalanmıştı. Fakat Xbox One zamanında çıkan yapımlar PC’ye de portlandı. Hal böyle olunca, Xbox One’a özel bir IP de kalmamış oldu.

Microsoft’un ikinci hatası ise, yapımcı stüdyolar ile düştüğü anlaşmazlıklar oldu. Gears of War yapımcısı ekibinin büyük bir bölümünü kaybetti. Halo yapımcısı Bungie artık Microsoft ile çalışmayacağını açıkladı. Microsoft Game Studios’ta ki yetkili isimler başka stüdyolarla anlaştı. İşte tam olarak da bu nedenlerden ötürü, düzgün bir şekilde işleyen çarklar, ardı ardına arıza çıkarmaya başladı.

Yine de zararın neresinden dönersen kardır mantığını güden Microsoft, Xbox One’a özel oyunlar geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Elbette bu oyunların başında da Gears of War geliyor. Yeni GeoW oyunu hakkında şimdilik pek bir bilgi yok. Ne zaman çıkacağı, kimin tarafından geliştirileceği vs. bilinmiyor. Sadece Xbox’ın en yetkili ismi olan Phil Spencer tarafından verilmiş bir demeç var. Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek.


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