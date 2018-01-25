Gears of War serisi devam edecek

Adem Özdoğan

Bu nedenlerden birisi de Microsoft’un konsoluna özel hit oyunlar üretememesi. Örneğin, Xbox 360’a özel olarak yayınlananoyunları ve Halo yapımları ile iyi bir sinerji yakalanmıştı. Fakatzamanında çıkan yapımlar PC’ye de portlandı. Hal böyle olunca, Xbox One’a özel bir IP de kalmamış oldu.Microsoft’un ikinci hatası ise, yapımcı stüdyolar ile düştüğü anlaşmazlıklar oldu.yapımcısı ekibinin büyük bir bölümünü kaybetti. Halo yapımcısı Bungie artık Microsoft ile çalışmayacağını açıkladı. Microsoft Game Studios’ta ki yetkili isimler başka stüdyolarla anlaştı. İşte tam olarak da bu nedenlerden ötürü, düzgün bir şekilde işleyen çarklar, ardı ardına arıza çıkarmaya başladı.Yine de zararın neresinden dönersen kardır mantığını güden Microsoft, Xbox One’a özel oyunlar geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Elbette bu oyunların başında dageliyor. Yeni GeoW oyunu hakkında şimdilik pek bir bilgi yok. Ne zaman çıkacağı, kimin tarafından geliştirileceği vs. bilinmiyor. Sadece’ın en yetkili ismi olan Phil Spencer tarafından verilmiş bir demeç var. Bakalım ilerleyen günler bize neler gösterecek.