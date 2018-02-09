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Gebze'de olimpik buz pisti açılıyor

Kocaeli Gebze'de 12.5 milyon TL’ye mal olan olimpik buz pisti mart ayında hizmete girecek

09 Şubat 2018, Cuma 17:54
Gebze'de olimpik buz pisti açılıyor
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Olimpik Buz Pisti’nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü artistik buz pateni sporcularından Damla Demirsal, Derya Demirsal, Burak Demirboğa gösteri yaparken, Kocaeli Gençlik Hizmetleri Buz Hokeyi sporcuları da kendi aralarında gösteri maçı yaptı.

Muzaffer Çimtimar yaptığı açıklamada, Gebze Olimpik Buz Pisti’nin yaklaşık 12.5 milyon TL gibi bir meblağa mal olduğunu belirterek "Halihazırda tesisimizde buz sporlarımızın yanı sıra fitness ve jimnastik salonları da mevcut olup burada buz pateni, buz hokeyi, short track ve curling faaliyetlerine uygun bir tesis olarak icra edilmiştir.



Şu anda çalışmalar başlamıştır. Bundan sonra hem ilimizin sporcu ve kulüplerin hem de İstanbul ve Anadolu bölgesinin spor kulüplerine hizmet edebilecek durumdadır. Tesis yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. İçerisinde 4 adet soyunma odası, 4 adet kurutma odası bulunuyor. Bu bölgede özellik arz eden önemli tesislerden bir tanesidir. Gebze bölgemizin ve İstanbul Anadolu yakasının kullanabileceği özel tesislerden bir tanesidir. 24 saat açık olan bir tesistir" dedi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Tesisin tam olimpik olduğunu belirten Çimtimar, "Tesis akıllı bir bina olarak inşa edildi. Tamamen elektronik sistemlerle takip edilen ve kontrol edilen bir tesistir. Burası tam olimpik bir spor tesisi. Antrenman amaçlı bir spor tesisi değil. Tabii ki özünde o ama olimpik branşlarda, müsabaka yapılabilecek bir tesistir. Ülkemizin veya şehrimizin herhangi bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığı durumda da bu tesis kullanılacaktır" diye konuştu.

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)


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