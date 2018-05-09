Gebze-Halkalı hattı yıl sonu açılıyor

SON AŞAMAYA GELİNDİ

ENTEGRE EDİLECEK

Adem Özdoğan

Congresium Ankara’da düzenlenen Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi ve Fuarı’nın açılışına katılan Arslan, demiryollarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı’dan Kapıkule’ye kadar olan yaklaşık 230 kilometrelik hızlı tren hattında ihale süreçlerinin devam ettiğini, yüksek hızlı trenler için bir hat daha yapılması işlemini bu yıl sonunda bitireceklerini söyledi.Bakan Ahmet Arslan, Asya ile Avrupa arasında artacak yük hareketine hizmet edecek İstanbul’da ikinci bir koridor olan Gebze-Sabiha Gökçen–Yavuz Sultan Selim Köprüsü-3. Havalimanı- Halkalı demiryolu yapımı proje hazırlama çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Arslan, projeyle ilgili dün Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Bu sene sonu itibarıyla projemizin tamamını bitirip hizmete açacağız. Şu an fiili ilerleme seviyesi yüzde 78. Bu ayın 20’sinde Halkalı’dan başlayarak Kazlıçeşme’ye kadar kesintisiz trenle gelmiş olacağız. Bundan sonra da elektrikti, sinyaldi, nihai işlemleri yapacağız. Hedefimiz ağustos ayı içinde inşaatını bitirmek, ondan sonraki 1,5-2 aylık periyotta da sinyal sistemlerini tamamlamak ve sene sonuna kadar test işlemlerini gerçekleştirip, hizmete sunmuş olmak.”Gebze-Halkalı demiryolu hattının, güzergahındaki diğer sistemlerle de entegre edileceğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: “Yolcularımız Yenikapı’da inip Levent istikametinde, Bakırköy’de inip Esenler istikametinde gidecek. 11 ayrı sisteme aktarma yapabilecekler. Ankara’dan kalkan yüksek hızlı trenler (YHT) Pendik’e kadar gidebiliyorlar ve buradan otobüsle aktarma yapıyorlar. Artık öyle olmayacak. Ankara’dan kalkan YHT kesintisiz bir şekilde Haydarpaşa’ya gidecek. Dolayısıyla YHT yolcularımız Gebze’den başlayarak Halkalı’ya kadar ana istasyonlarda inip Marmaray trenlerini veya diğer raylı sistemleri kullanarak İstanbul’un her yerine gidebilecekler. Yine YHT’lerin bir kısmı da Haydarpaşa’ya kadar gittiği gibi, bir kısmı da Ankara’dan kalkıp Halkalı’ya kadar kesintisiz ulaşabilecek.”