Gebze Teknik Üniversitesi kalitesini tescilledi

Senim Tanay

Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile akademik ve idari birimlerinin tamamını kapsayan bir denetleme süreci sonunda Türk Loydu Vakfı tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamlayarak ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgelerini aldı.GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün üniversitenin başarılı çalışmalarına kurumsal anlamda da hedef koyduğu kaliteli yönetim anlayışının belgelerle birlikte süreklilik sağlaması amaçlanıyor.Türkiye'de ilk kez ISO 9001:2015 ve ISO 10002 kalite belgelerini alan üniversite olan GTÜ'de YÖK Kalite Kurulu başvurusu ve ayrıca tüm bölümler için akredite başvuruları sonuçlarının da kısa bir sürede alınması bekleniyor.