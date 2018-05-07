Gece bakımı ile cildiniz ışıldasın

Elif Bayram

110 yılı aşkın dermatoloji uzmanlığına sahip, güvenilir cilt bakım markasıyeni serisiile bu duruma nem mucizesi ile çözüm getiriyor. Derinlemesine bakım yapan özel dokusuylaarzu ettiğiniz ışıltılı, aydınlık ve yumuşak cilde kavuşmanız için etkili bakım gerçekleştiriyorBadem yağı içeriği ile de cildinizi derinlemesine besliyor.serinin diğer ürünleri gibi nem açısından zenginveiçeriyor. Ağırlığının 1.000 katı kadar suyu hapseden nem mıknatısıcilt yüzeyine uygulandığında yoğun nemlendirme sağlıyor ve cildin nemini gün boyu koruyor.Kökeni okyanus olan ve sular çekildikten sonra metabolizmasını adapte ederek Sahel Çölü’nün zorlu koşullarında bile hayatta kalmayı başaranelde edilen özler ise ağırlığının 30.000 katı kadar suyu hapsederek cilde yoğun nem sağlıyor. İstenilen ışıltılı, aydınlık ve yumuşak cilde kavuşmak için bakım yapan özel bir yapıya sahip olan ürün, ayrıca içeriğindeki badem yağı ile cildi derinlemesine besliyor ve nemlendiriyor.