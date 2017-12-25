SON DAKİKA

Gece eşini öldürdü, sabah evin önüne geldi, gazetecilere olayı anlatırken...

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde dün gece kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Rojbin İ.’yi (22) pompalı tüfekle öldüren Şeyhmus İ. (27), sabah evinin önüne geldi. Şüpheli, çevredeki gazetecilere olayı anlatırken, polisin geldiğini görünce kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Şeyhmus İ.’yi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı

25 Aralık 2017, Pazartesi 15:04
Gece eşini öldürdü, sabah evin önüne geldi, gazetecilere olayı anlatırken...
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Şeyhmus İ., saat 01.00 sıralarında, kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğu eşi Rojbin İ. ile evde tartıştı. Tartışma sırasında Şeyhmus İ., evde bulunan pompalı tüfekle Rojbin İ.’nin başına iki el ateş etti. Şeyhmus İ., ardından kardeşi E.İ.’yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip kaçtı.

Durumu sağlık ekiplerine bildiren E.İ., olay yerine gitti. Eve gelen sağlık ekipleri, Rojbin İ.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İnceleme yapan polisler, evde iki boş kovan buldu. Rojbin İ.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


SABAH GELDİ, SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI


Polis tarafından her yerde aranan Şeyhmus İ., sabah saatlerinde tekrar evinin önüne geldi. Olay yerinde bulunan gazetecilere konuşan Şeyhmus İ., eşini sevdiğini ve öldürmek amacı olmadığını ileri sürerek, şöyle dedi:

"Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik, misafirliğe ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Ona şaka yaptım ama bana diyordu ’Sen çok pişman olacaksın’. O an kin, öfkem ve sinirlerimle, yatıyordu, tam hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan. Rahmetlinin olayı ile ilgili olarak kimsenin suçu yok. Dünden beridir mezarlığa gittim. Buradan fazlada uzaklaşmadım. Veren de bu canı Allah."


POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI


Şüpheli Şeyhmus İ., olayı anlattıktan sonra polisin geldiğini görünce bölgeden kaçarak izini kaybettirdi. Polis, Şeyhmus İ.’yi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Burak EMEK / DİYARBAKIR, (DHA)
Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Ankara Çamlıdere'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi

Bu fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Turan Tekcan tahliye edildi
Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi

Trafik kazasında yaralandı hastaneye götürülürken ikinci kez kaza geçirdi
2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye

2 çocuğunun öldüğü olayda silahla ateş açan babaya tahliye
İki bina yerle bir oldu

İki bina yerle bir oldu
Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!

Bu da sahte içki fabrikası... Eğlence mekanlarıyla anlaşmışlar!
Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar

Çorum'da valilik bahçesinde hareketli dakikalar
İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
'Şirinler' üyesi adliyede

'Şirinler' üyesi adliyede
Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı

Kız öğrencilerin soyunma odasında cep telefonlu gizli çekim şüphelisi tutuklandı
Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı

Trafo deposundan 500 elektrik sayacı çalındı