Gece kulübünden org ve bahşiş kutusunu çaldı

Can Hakman

Edinilen bilgiye göre olay,ilçesi'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne sabaha karşı gelen Murat S. (21), Hasan Ş.'ye ait kulübün kapısının kilidini kırarak içeri girdi. Murat S, 14 bin lira değerindeki org ve içinde 4 bin lira bulunan bahşiş kutusunu çaldı.Sabah iş yerine gelen Hasan Ş. soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelenekipleri, çevredeki güvenlik kameraları inceledi. Murat S.'nin çaldığı org ile kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bu kayıtları inceleyerek hırsızı yakaladı.Emniyete getirilen ve sorguya alınan zanlı suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA