Gece kulübünden org ve bahşiş kutusunu çaldı

Adana'da bir gece kulübünün kapı kilidini kırıp, içinde 4 bin lira bulunan bahşiş kutusunu ve kulübün orgunu çalan hırsız yakalandı

10 Mayıs 2018, Perşembe 09:36
Gece kulübünden org ve bahşiş kutusunu çaldı
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne sabaha karşı gelen Murat S. (21), Hasan Ş.'ye ait kulübün kapısının kilidini kırarak içeri girdi. Murat S, 14 bin lira değerindeki org ve içinde 4 bin lira bulunan bahşiş kutusunu çaldı. 

Sabah iş yerine gelen Hasan Ş. soyulduğunu fark edip polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları inceledi. Murat S.'nin çaldığı org ile kaçması güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bu kayıtları inceleyerek hırsızı yakaladı. 



Emniyete getirilen ve sorguya alınan zanlı suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

İHA


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