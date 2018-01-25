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Gece sahile park ettiği otomobilini sabah denizin içinden çıkardı

Adana'nın Karataş ilçesinde gece sahile park edilen otomobil, sabah yükselen denizin içinde kaldı

25 Ocak 2018, Perşembe 10:11
Gece sahile park ettiği otomobilini sabah denizin içinden çıkardı
Önceki gece otomobille Harbiş Sahili'ne gelen 3 amatör balıkçı, kumsala otomobili park edip farklı noktalarda oltayla avlanmaya başladı.

Sabah saatlerinde suların yükselmesiyle otomobil denizin içinde kaldı.

Av sonrası park ettikleri otomobili su içinde gören balıkçılar şaşırdı.



Balıkçıların ihbarı üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, halat bağladıkları otomobili traktör yardımıyla kurtardı. Gel- git olayı nedeniyle otomobili su altında kalan balıkçı, yardımcı olanlara teşekkür etti.

DHA


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