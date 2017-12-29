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Gece yarısı gelen Netflix mesajı panik yarattı

Netflix'in gece yarısı kullanıcılarına attığı mesaj sosyal medyada olay oldu. Kısa süreli paniğe sebep olan mesajın 'Black Mirror' dizisinin virali olduğu tahmin ediliyor

29 Aralık 2017, Cuma 10:47
Gece yarısı gelen Netflix mesajı panik yarattı
Amerikalı eğlence şirketi Netflix, gece yarısı attığı mesajla kısa süreli paniğe sebep oldu. Büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Black Mirror' (Kara Ayna) dizisinin 'The Waldo Moment' bölümüne atıfta bulunarak 'iamwaldo' ismiyle gönderdiği mesajda "Yaptıklarını biliyoruz. Bizim neler yapacağımızı da izle ve gör" ifadeleri yer alıyor.




TEPKİ GÖSTEREN DE VAR, BAŞARILI BULAN DA 


Kullanıcılar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Kimi üyelik iptalinde bulunacağını ifade ederken, kimi savcılığa şikayet edeceğini belirtti.

Ancak çalışmayı başarılı bulanlar da vardı. Netflix'ten henüz bir açıklama yapılmadı. 

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