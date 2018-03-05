İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

'Geçen yıl giyime 100 milyar lira harcadık'

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Narbay, "Giyim ve ayakkabıda organize perakende cirosu 2017'de 60 milyar lira oldu. Gelenekseli de içine kattığımızda pazarda geçen yıl giyim ve ayakkabıya 100 milyar lira harcandı" dedi

'Geçen yıl giyime 100 milyar lira harcadık'
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Toygar Narbay, giyim ve ayakkabıda organize perakende (markalı satışlar) cirosunun 2017'de 60 milyar lira olduğunu belirterek, "Gelenekseli de içine kattığımızda toplam pazarda geçen yıl giyim ve ayakkabıya harcanan para 100 milyar lirayı buldu." dedi.

Narbay, giyim sektörünün geçen yılı iyi bitirdiğini, 2018'e de iyi başladığını söyledi.

Hem markalı hem de gelenekseli de içine alan toplam pazarda satışların memnun edici olduğunu vurgulayan Narbay, "Giyim ve ayakkabıda organize perakende cirosu 2017'de 60 milyar lira oldu. Gelenekseli de içine kattığımızda toplam pazarda geçen yıl giyim ve ayakkabıya harcanan para 100 milyar lirayı buldu. Markalı satışlar toplam pazarın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu." diye konuştu.

Narbay, 2017 yılının ihracatçılar açısından olumsuz sonuçlanmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ocakta da Türkiye ihracata çok iyi başladı. Yıla 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 15 ihracat artışıyla başladık. Bu yıl umuyoruz ki 18 milyar doların üstünde bir ihracat göreceğiz. Tekstil, hazır giyim, Türkiye'nin ortalama 2 dolarlık kilogram fiyatının çok daha üzerinde bir kilogram fiyatıyla ihracat yapıyor. Şu anda hazır giyim ihracatının kilosu ortalama 17 dolardır. Bunun 40 dolara çıkması mümkündür, bunu da ancak moda, marka ve tasarımla gerçekleştirebiliriz.''
 

"Türkiye, hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü büyük tedarikçisi"


Narbay, Türkiye'nin ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkelerine ihracat yaptığını söyledi.

Avrupa ihracatının yüzde 7,5'ini Türkiye'nin gerçekleştirdiğini aktaran Narbay, şunları kaydetti:

''Şu anda hazır giyimde Avrupa'nın üçüncü büyük tedarikçisi konumundayız. Müşterilerimizin ülkemize seyahatleri artarak sürüyor. İhracatçılarımız her hafta yeni bir müşteri grubunu ağırlıyor. Dolayısıyla bu yılın iyi geçeceğini söyleyebiliriz. Türkiye'de insan sağlığını tehlikeye atacak boyaların kullanımı yasak olduğu için üreticilerimiz kesinlikle sağlığı tehlikeye düşürecek maddeler kullanmıyor, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Merdiven altı üretimler ise Türk ihracatçısının kesinlikle kullanmadığı bir üretim şeklidir. İç piyasada da çocuk giyiminde özellikle bilinen markaların ürünleri tercih edilmelidir. Açık pazarlardan çok fazla ürün tedarik etmemelerini öneriyoruz."

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Yetersiz bakiye' devri kapanıyor!

'Yetersiz bakiye' devri kapanıyor!
BİM iPhone X satacak! BİM'den şaşırtan ilan

BİM iPhone X satacak! BİM'den şaşırtan ilan
2018'in ilk iki ayında en çok satan otomobiller

2018'in ilk iki ayında en çok satan otomobiller
Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
Çeyrek altın ne kadar oldu? (5 Mart 2018 Pazartesi çeyrek altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar oldu? (5 Mart 2018 Pazartesi çeyrek altın fiyatları)
Otomobil fuarlarında kadın hosteslerin sayısı azaltılıyor

Otomobil fuarlarında kadın hosteslerin sayısı azaltılıyor
Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavları başladı (Taşerona kadro sınavı)

Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavları başladı (Taşerona kadro sınavı)
Amazon Türkiye'de faaliyetlere başlamak için İstanbul'da yer arıyor

Amazon Türkiye'de faaliyetlere başlamak için İstanbul'da yer arıyor
7 milyon kişi tatil için erken davranacak

7 milyon kişi tatil için erken davranacak
Dolar ne kadar? (5 Mart 2018 dolar fiyatları)

Dolar ne kadar? (5 Mart 2018 dolar fiyatları)
Asus Zenfone 5 sahneye çıktı! Fiyatı ve özellikleri ne? Ne zaman Türkiye'de?

Asus Zenfone 5 sahneye çıktı! Fiyatı ve özellikleri ne? Ne zaman Türkiye'de?