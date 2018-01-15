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Geçmeyen mide bulantısının nedeni anksiyete olabilir

Aniden başlayan, bazen günler sürebilen ve aralıklı olarak aylarca tekrarlayabilen mide bulantılarının altından anksiyete çıkıyor

15 Ocak 2018, Pazartesi 14:39
Geçmeyen mide bulantısının nedeni anksiyete olabilir
Tahlil ve tetkiklerde bir hastalık bulgusuna rastlanmamasına karşın sık tekrarlayan mide bulantılarının psikolojik kaynaklı olduğunu söyleyen Dr. Sinan Akkurt, çoğu kez hastanın kendini psikolojik açıdan sağlıklı bulduğuna ve bu yönde bir tedaviye yönelmediğine dikkat çekti.

'MİDE BULANTISI KRONİK HALE GELEBİLİR'

Aniden başlayan, bazen günler sürebilen ve aralıklı olarak aylarca tekrarlayabilen mide bulantılarının altında özellikle anksiyete yatabileceğine işaret eden Dr. Sinan Akkurt, “Anskiyeteye dayalı mide bulantısında kişi aslında kendine zarar verir. Kaygı ve korkularını büyütür, endişeleri yüzünden hep huzursuz olur ve kronikleşen mide bulantısı ile karşılaşabilir. Mutlaka psikiyatrik destek alınmalı” dedi.



Geçmek bilmeyen, belirli aralıklarla sürekli devam eden mide bulantılarının ülser, migren, kanser, vertigo gibi pek çok hastalığın habercisi olabileceğini kaydeden Dr. Sinan Akkurt, kan, idrar tahlilleri, tomografi, endoskopi gibi yöntemlerle tanı konulamayan durumlarda psikolojik nedenlerin ağırlık kazandığına değindi. Özellikle anksiyete hastalarında strese, uyaranlara karşı mide-bağırsak duvar gerginliğinin sağlıklı bireylere göre daha abartılı algılandığını açıklayan Dr. Akkurt, “Bu kişiler takıntıları sebebiyle çoğu durumu daha abartır ama abarttıklarını da düşünemezler. Farkında olmadan yaşadıkları bu olayın yan etkilerinden önemli bir tanesi de mide bulantısı olabilir” dedi.

İNEK SÜTÜ YERİNE KEÇİ SÜTÜ

Böyle bir durum yaşayan hastaların psikiyatrik destek alması gerektiğini vurgulayan Dr. Sinan Akkurt öncelikle hastalığın ciddi bir hastalık değil, işlevsel bir durum olduğunu anlayıp endişelerin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Bu tip hastaların kafein, alkol, inek sütü ve inek sütünden mamul ürünler, yağlı gıdalar ve özellikle de paketli gıda ürünlerinin kullanımından kaçınması gerektiğini belirten Dr. Sinan Akkur Akkurt aç kalınmamasını, az ve sık beslenilmesini önerdi.



Keçi sütünden mamul yoğurt, peynir tüketilmesini, sıvı alımının artırılmasını, hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesini ve her gün açık havada en az yarım saat yürüyüş yapılmasını tavsiyelerine ekledi. Bunların yanı sıra yoga, meditasyon, nefes egzersizi gibi gevşeme tekniklerinin de yararlı olabileceğini dile getirdi.

MUZU MUTFAKTAN DA, ÇANTADAN DA EKSİK ETMEYİN

Mide bulantısına iyi gelen yiyeceklerin başında muzun geldiğini söyleyen Dr. Sinan Akkurt, “Hem hafif hem de potasyum açısından zengin olan muz kısa sürede rahatlamanızı sağlayabilir. Mutfağınızdan da, çantanızdan da eksik etmeyin” dedi. 



Mide bulantısına karşı diğer beslenme önerileri ise özellikle akut şikayetlerin olduğu dönemler için pirinç lapası, karpuz, nane-limon çayı, yoğurt, leblebi, kabukları alınmış elma, yoğurt, haşlanmış patates, çiğ badem oldu.

 


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