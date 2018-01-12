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Geçmeyen omuz ağrısı neyin işareti?

Geçmeyen omuz ağrıları Türkiye'nin yanı sıra dünyada da pek çok kişinin muzdarip olduğu önemli bir sorun. Her 4 çalışandan 1'inde görülen omuz ağrıları, kişinin günlük hayatını zorlaştırıp yaşam kalitesini düşürüyor. Peki geçmeyen omuz ağrısı neyin işareti? Bakın uzmanlar ne dedi

12 Ocak 2018, Cuma 11:33
Geçmeyen omuz ağrısı neyin işareti?
Özellikle uzun saatler masa başı çalışanlarda veya uzun süre bilgisayar karşısında zaman geçirenlerde sık rastlanan omuz ağrıları, kısa bir süre öncesine dek çoğunlukla ‘fibromiyalji’ ya da ‘miyofasyal ağrı’ gibi teşhislerle tedaviye edilmeye çalışılıyordu. Ancak yaşam kalitesini oldukça düşüren bu inatçı ağrıların yeni bir nedeni son dönemde dikkat çekmeye başladı. Bu şikayetin temelinde ise duruş bozukluğu yatıyor.

Masa başı çalışanlarda omuzlarda sinir sıkışması görülebildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli “Uzun süre öne eğik durulduğunda ya da kol ileriye doğru uzatılarak çalışıldığında kürek kemiği öne doğru daha fazla açılanır. Bu durum da kürek kemiğini çevreleyen bazı kasların çok bazılarının ise az çalışmasına  neden olur. Sağlıklı bir omuz hareketi için bu kasların uyumlu çalışması esastır. Uyum bozulduğunda omuz eklemi biyomekaniği olumsuz etkilenir ve çevreleyen kaslarda ağrıya neden olur” dedi.



Kürek kemiğinin uzun saatler boyu eğik konumda kalmasının, bu kemiğe yakın komşuluk gösteren sinirlerde de devamlı gerilmeye ve omuz arkasında kronik ağrıya neden olabildiğini vurgulayan Doç.Dr. Arel Gereli “Dahası bu durum omuza hareket veren kaslarda uzun dönemde yırtığa yol açabiliyor" uyarısında bulundu.

DÜNYADA DAHA YENİ ANLAŞILIYOR

Omuz çevresi kaslarının uyumsuz çalışması ve eşlik eden sinir sıkışmaları omuza hareket veren kaslarda uzun dönemde yırtığa neden olabiliyor. Bu iki sorun arasındaki ilişkinin dünyada henüz yeni yeni anlaşılmaya başladığını belirten Doç.Dr. Arel Gereli, genellikle 50 yaş üzerinde gördükleri omuz bölgesi kas yırtıklarını artık 30-40 yaş aralığında görmeye başladıklarını söyledi.

DİK DURMAYI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN

Peki bu durum önlenebilir mi? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli, önlemler arasında özellikle duruşa dikkat etmenin başı çektiğini belirterek omuzları geriye alarak dik durmanın önemini pek çok kişinin bilmesine rağmen günlük iş yoğunluğu ve stresi arasında buna özen gösterilmediğini, masa başında omuz ağrılarını artıracak şekilde durulabildiğini ifade etti.



Doç. Dr. Arel Gereli “Özellikle uzun süre öne eğik çalışan insanların hem kendilerini hem de kürek kemiklerini daha dik konumda tutacak çevre düzenlemelerini yapmaları şart. Dışarıdan yapılan askı sargı gibi uygulamalar dik durmayı sağlamıyor, aksine kendi kaslarımızı tembelleştiriyor. Bu nedenle kendi kendimize dik durmaya çalışmalı, dik durmayı tercih etmeliyiz. Başlangıçta zor olsa da ilerleyen zamanda olması gerekene dönüldüğü için ağrılar azalacaktır. Yani sıra uzun süre aynı pozisyonda kalmamalı mümkün oldukça pozisyon değiştirmeliyiz. Çünkü hareketsiz kalmak, hareket etmekten daha zordur” dedi.

GEÇMEYEN AĞRI VARSA...

Geçmeyen ağrı durumunda, sinir çevresine yapılan enjeksiyonlar ile hem ağrı kontrolü hem de teşhisin doğrulanması mümkün. Dirençli vakalarda omuz içinden kapalı yöntemle sıkışan siniri rahatlatabildiklerini belirten Doç.Dr. Arel Gereli, omuz kaslarında yırtık varsa aynı seansta tamiri de gerçekleştirerek tedavi ettiklerini belirtti.

Günümüzde her 4 çalışandan 1'inde görülen omuz ağrısı şikayetlerinin, tedavi edilmediğinde orta ve ileri dönemde omuzda kas yırtığı gibi sorunlara neden olabildiğini vurgulayan Doç.Dr. Arel Gereli “Uzun saatler öne eğilerek çalışmaktan kaçınmalı ve omuzları geriye alarak dik duracak şekilde çevremizi düzenlemeliyiz. Bu durumun kas yırtığına ilerlememesi için omuzları zorlayan hareketlerden kaçınmalı, özellikle gece devam eden omuz ağrısında mutlaka ileri tetkik yaptırmalıyız” mesajı veriyor.
 
 
 
 
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