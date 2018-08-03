Geçmişten arınmak mümkün mü?

Biyoenerji Uzmanı Kemale İbrahimova, birçok insanın farkında ya da farkında olmadan geçmişte yaşadığını, özgüvenini tamaman kaybettiğini, yaşamsal enerjisini tükettiğini dolayısıyla doğru kararlar veremediğini söyledi.

Çocuklukta yaşanan travma ve olumsuzlukların bilinçaltında negatif bir kayda yol açtığını ve bu negatif kayıtların yetişkin dönemde hayatı her anlamda etkilediğini vurgulayan Biyoenerji Uzmanı Kemale İbrahimova "Virüsün bilgisayardaki dosyaları bozması gibi bedendeki hücreleri bile etkiliyor bu durum, bütün hayatta tıkanmalara yol açıyor. Eski yaşanmışlardan gelen bu kayıtlar temizlenince yani geçmişi terk ettiğinizde şimdiki hayattaki istenmeyen olgular da iyileşiyor" dedi.

YAŞAM ENERJİSİNİ BLOKE EDİYOR

Geçmişe yapışmayı bırakıp yenilikler için zihinde yer açmak gerektiğine dikkat çeken Kemale İbrahimova uyguladığı sistemle kişinin kendisinin ve ailesinin geçmişindeki tüm kayıtları tarıyor. Hayatınızdaki çok üzücü kazalar, aileyi etkileyen ve "uğursuzluk" denilen gizemli dönemler, ihanetler, trajediler, her şeyi ama her şeyi bilinçaltında gizleyen bir zihin, günlük hayattaki yaşam enerjisini bloke ediyor, etkisizleştiriyor.

GÜÇLÜ KADIN ZAYIF ERKEĞİ ÇEKİYOR

"Algısal bir filtremiz var, sadece görmeye hazır olduğumuzu görüyoruz. Eğer güçlü bir kadınsanız enteresandır ki sadece zayıf erkekleri görürsünüz, ona aşık olursunuz" diyen Biyoenerji Uzmanı Kemale İbrahimova, bilinçaltının beynimizin bizi korumak için oluşturduğu "programlanmış bir organizasyon" olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: "Bilinçaltı bütün yaşantıları kaydeder. Bunlara benzer bir olay yaşadığımızda bilinçsiz olarak kendimizi suçlar ve üzülürüz. Bizi aslında bilinçaltımız yönetiyor. Tüm kayıtlı olumsuz yaşanmışlıklar, kötü aile deneyleri zihinde kaldıkça duygularda öyle bir sıkışıklık oluşturur ki durum vahim hale gelebilir.”

GEÇMİŞTEKİ 'AİLE LANETİ' HIRPALIYOR

Kişiler bunalımlı dönemleri genellikle "hayatın stresi" şeklinde algılıyor. Oysa hepsi bilinçaltına atılan atılan kayıtların eseri. Kemale İbrahimova bugün bazı insanların yaşadığı başarızlıkların ve mutsuzlukların, güvensizliklerin, zihnin bir veya iki kuşak gerideki kayıtlarında yer alan "aile laneti"nin eseri olabildiğini de söyledi. Hatta aileye, kişinin kendisine yapılan büyülerin, bir kıskanç kişiliğin fırlattığı haset dolu bir bakışının bile insanın normal hayatına mutlu olarak devam etmesinde sorun yaratabildiğini belirtti. Bütün bu sıradışı konumlanmayı yok edebilmek, normalleştirmek için bilinçaltında var olan ve kişide iz bırakan yaşanmışlıkları tespit etmek, ruhsal integrasyonika tekniğiyle ortadan kaldırmak mümkün.

'MANEVİ KALKAN ŞART'

"Kendinizi nasıl temizleyeceğinizi, eski yıkıcı enerjilerden (hatta nazarlardan bile) nasıl kurtulacağınızı ve özgürlüğü nasıl hissedeceğinizi öğrenmek mümkün. Küçük çocukların bile tecavüz edip öldürüldüğü, insanların birbirini hiç düşünmeden kıydığı bu çağda bir manevi koruma kalkanı gerekir. Dünyada bu sistemden faydalanan çok uzman var. Türkiye'de sadece ben uyguluyorum. Ancak geçmiş programların bilinçaltında gizlenmiş kalıntılarında temizlik son aşama değil. Temizlenen zihin ve bedeni mis gibi enerjilerle doldurmak ve onu tahrip etmemek gerekir. Yaşamda kötüyü çekmemek üzere donanmış bir bedenle mutlu olmak da, başarılı olmak da çok kolay."

RUHSAL İNTEGRASYONİKA NEDİR?

Ünlü Rus Psikolog Konstantin Dovlatov, alternatif tedavi yöntemleriyle hastalarını sağaltıyor. Rusya'nın tanınmış yaşam koçu ve psikoterapi uzmanı, "Ruhsal İntegrasyonika" adını verdiği bir tedavi sisteminin kurucularından. Ayrıca dünyanın her yerinden gelen terapi ve biyoenerji uzmanlarını eğitiyor. Şimdiye kadar 600 dolayında uzman Konstantin Dovlatov'un kurduğu okula devam etti ve sistemi öğrendi. Kemale İbrahimova da Konstantin Dovlatov'un okulunda eğitim aldı. Bu yöntemi Türkiye'de danışanlarına uygulayan tek uzman.