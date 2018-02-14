Geleceğin İTÜ’lüleri kampüste buluşuyor

ÜNİVERSİTELİ OLMAK YETMEZ SEN DE İTÜ'LÜ OL

ELEKTRİKLİ MİNİBÜS VE OTONOM ARAÇLARLA TANIŞMA

ÖĞRENCİLERİ ROBOTLAR KARŞILAYACAK

UZMANLIK KULÜPLERİ İLE TANIŞMA FIRSATI

Senim Tanay

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından üniversite adaylarına yönelik düzenlenen İTÜ Tanıtım Günleri 15-16 Şubat 2018 tarihleri arasında İTÜ Ayazağa Kampüsü Merkezi Derslik Binası’nda gerçekleşecek.İTÜ’nün 245 yıllık köklü geleneğini, akademik ayrıcalıklarını ve sosyal olanaklarını yakından tanıma fırsatı bulacak öğrenciler aynı zamanda İTÜ’nün akademik programları hakkında merak ettikleri tüm sorulara yanıtlar alacak.Bu yıl “Üniversiteli Olmak Yetmez Sen İTÜ’lü Ol” mottosuyla gerçekleşecek etkinlikte Türkiye’nin çeşitli liselerin binlerce aday öğrenci aday öğrenci her fakülteden öğretim üyeleri ve öğrencilerle tanışma fırsatı bulacak. Yeşil Kampüs İTÜ’yü gezme şansı yakalayacak.İTÜ’nün tüm lisans programlarının stantlarının yer alacağı Tanıtım Günleri’nde, adaylar ilgi duydukları bölümlerin stantlarını ziyaret ederek sorularına yanıt bulabilecek. Katılımcılar kampüs hayatı ve mezuniyet sonrası iş imkânları hakkında da bilgi alabilecek.Aday öğrenciler, 2 gün sürecek Tanıtım Günleri süresince İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde bulunan İleri Araç Teknolojileri Otonom ve Güç Sistemleri Araştırma Laboratuvarı’nı gezecekler. Öğrenciler burada İTÜ’nün otonom araçlar üzerine yaptığı çalışmaları yerinde görecek ve inceleme fırsatı yakalayacak.Yapay Zekâ konusunda önemli adımların atıldığı İTÜ insan robot etkileşimi üzerine çalışmalarda da önemli bir noktada bulunuyor. İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilişsel ve Sosyal Robotik Laboratuvarındaki robotlar etkinlik alanında aday öğrencileri karşılayacak.Üniversite yıllarının vazgeçilmezi olan kulüpler, dijitalleşen ve globalleşen dünyada kulüp üyesi olan öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirerek profesyonel iş yaşamına adım attıklarında gerekli kişisel donanımlara sahip olarak başarılı olmalarını sağlıyor. İTÜ Kulüpler Birliği’nde, Kültür-Sanat ve Düşünce Kulüpleri, Spor Kulüpleri ve Uzmanlık Kulüpleri olarak toplam 203 öğrenci kulübümüz faaliyet gösteriyor.