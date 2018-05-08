Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

'Geleceğin kampüsü'

Bahçeşehir Koleji, Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü ile Türkiye’yi ‘FutureCampus’ temasıyla tanıştırıyor

'Geleceğin kampüsü'
Kampüste, öğrencilere drone ve sanal gerçeklik laboratuvarlarıyla eğitim imkanı sunuluyor. Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü, Bahçeşehir Koleji’nin ortaokul, Anadolu lisesi, fen ve teknoloji lisesini aynı kampüste buluşturduğu ilk kampüsü. Okul, 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak. Kampüsün lansmanı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ev sahipliğinde ve dünyaca ünlü matematikçi Maarit Rossi’nin katılımıyla gerçekleşti. Kampüsün dünyanın en iyi okullarından biri olacağını belirten Enver Yücel, “Bu kampüste düşünen, sorgulayan, hayal eden ve başaran öğrenciler yetiştireceğiz” dedi. Maarit Rossi, deneyimlerini Bahçeşehir Koleji ile Türkiye’ye kazandıracak.


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