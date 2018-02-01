Geleceğin yazarları

İdil Janet Demiray

Yarışmada ilk 10’a kalan çocuklara ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ kapsamında iki gün boyunca eğitim verildi.Çocuk edebiyatının önde gelen isimleri olan Süleyman Bulut ve Renan Özdemir’in verdiği eğitimlerde, çocuklara hikaye yazmanın temel unsurları anlatıldı. Yarışmada dereceye giren 10 eser için ‘Miniklerin Kaleminden Kocaman Hayaller’ isimli öykü kitabı hazırlandı. Birinci olan ‘Hayal Çalan Cadı’ adlı öykü ise tiyatro oyununa dönüştürülerek Dünya Tiyatro Günü’nde (25 Mart 2018) Zorlu PSM’de sahnelenecek.