Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Geleceğin yazarları

Zorlu Holding, çocukların hayal gücünü harekete geçirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla ‘Bir Hayal Bir Oyun’ isimli öykü yarışması düzenledi

Geleceğin yazarları
Yarışmada ilk 10’a kalan çocuklara ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ kapsamında iki gün boyunca eğitim verildi.

Öykü kitabı hazırlandı

Çocuk edebiyatının önde gelen isimleri olan Süleyman Bulut ve Renan Özdemir’in verdiği eğitimlerde, çocuklara hikaye yazmanın temel unsurları anlatıldı. Yarışmada dereceye giren 10 eser için ‘Miniklerin Kaleminden Kocaman Hayaller’ isimli öykü kitabı hazırlandı. Birinci olan ‘Hayal Çalan Cadı’ adlı öykü ise tiyatro oyununa dönüştürülerek Dünya Tiyatro Günü’nde (25 Mart 2018) Zorlu PSM’de sahnelenecek.


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