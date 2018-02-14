Gelecekten geldiğini iddia eden adam fotoğraf gösterdi

Can Hakman

Gizli birprojesinin parçası olarak geleceğe gönderildiğini ve 2118 yılından günümüze geldiğini iddia eden, CIA’nın kendisini aradığını ve hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü için gizlendiğini söylüyor.Hikayesine inanmayanları da “ikna etmek isteyen” Smith, 2118 yılından getirdiğini iddia ettiği fotoğraf gösteriyor. Cebinden çıkardığı düşük kaliteli bir fotoğrafı kameraya yaklaştıran adam, zamanda yolculuk yaptığı için fotoğrafın bozulduğunu iddia ediyor.Smith, neden daha önce ortaya çıkmadığı ile ilgili soruya ise “Dünya’nın bu fotoğrafı görmeye hazır olmadığını düşündüm” şeklinde yanıt veriyor.