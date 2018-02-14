Gelecekten geldiğini iddia eden adam fotoğraf gösterdi

Alexander Smith isimli bir kişinin internette yaptığı "röportaj" kısa sürede yayılarak en çok izlenen videolardan biri oldu. Röportajda gelecekten geldiğini iddia eden Smith, 2118 yılına ait olduğunu iddia ettiği bir de fotoğraf gösteriyor

Gelecekten geldiğini iddia eden adam fotoğraf gösterdi
Gizli bir CIA projesinin parçası olarak geleceğe gönderildiğini ve 2118 yılından günümüze geldiğini iddia eden Alexander Smith, CIA’nın kendisini aradığını ve hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü için gizlendiğini söylüyor.

Hikayesine inanmayanları da “ikna etmek isteyen” Smith, 2118 yılından getirdiğini iddia ettiği fotoğraf gösteriyor. Cebinden çıkardığı düşük kaliteli bir fotoğrafı kameraya yaklaştıran adam, zamanda yolculuk yaptığı için fotoğrafın bozulduğunu iddia ediyor.

Smith, neden daha önce ortaya çıkmadığı ile ilgili soruya ise “Dünya’nın bu fotoğrafı görmeye hazır olmadığını düşündüm” şeklinde yanıt veriyor.


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