'Geleneksel Türk İslam Sanatında Ciltleme' sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teknik danışmanlığında gerçekleşen projeden başarıyla mezun olan 17 cilt yapımı kursiyeri, sertifikalarını Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende aldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, Cilt Yapımı Kursu'nun, proje kapsamında gerçekleştirilen 43. kurs olduğunu söyledi.

Sürdürülebilir projelerin önemine değinen Şahin, "Bu anlamda 'Bir Usta Bin Usta' projesi hakikaten iyi başlamış, iyi devam eden ve iyi de sonuçlanacak olan bir proje olarak karşımızda duruyor. Anadolu büyük birikimi, hikayeleri, kültürü, yaşanmışlığı, inceliği, sanatı, örfü ve adetiyle hakikaten özel bir insanlık arşivi. Bu arşivin kıymetini bilmek gerekiyor. Özellikle geleneksel el sanatlarımız bu arşivin en nadide, en kıymetli bir yerini işgal ediyor." diye konuştu.

'YENİ CİLT USTALARI YETİŞTİRİLMELİ'

Şahin, unutulmaya yüz tutmuş alanlarda yeni sanatkarlar yetiştirmek gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim geleneksel el sanatlarımız hakikaten bir destan gibidir. Bizi orada hüznümüz, sevincimiz, kederimiz, öfkemiz, savaşımız, büyük hayallerimiz, büyük umutlarımız vardır. Hiçbir şey sadece göründüğü gibi değildir. Onun arkasında koskocaman bir hikaye vardır." dedi.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan da farklı kültürleri barındıran Anadolu'da yüzlerce yıldır birçok sanat dalının geliştiğini dile getirdi.

Ergüntan, bir toplumun en önemli unsurunun yerel değerler ve sanat olduğu youmunu yaparak, şunları kaydetti:

"Değerlerimizi kaybetmemek adına yola çıktık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü'nün teknik danışmanlığında 9 senedir bu projeyi yönetiyoruz. Seneye beş yeni meslekle projemizin 10. yılını ve bin ustayı tamamlayacağız. Çok severek yaptığımız bir projeydi. Bütün öğrencilerimizi ve ustalarımızı ağırlayıp çok güzel bir kapanış yapmayı planlıyoruz."

Kursiyerlere eğitim veren mücellit Rafet Güngör ise eski bir kütüphaneci ve arşivci olduğunun altını çizerek, kitapların sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini ifade etti.

Güngör, son dönemde cilt atölyelerinin kalktığına işaret ederek, akademik olarak da yeni cilt ustalarının yetiştirilmesi gerektiğini aktardı.

SERGİ 9 AĞUSTOS'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Türk Arşivciler Derneği Başkanı Yüksel Baycar da ciltleme sanatının tarihinden bahsettiği konuşmasında, kursiyerlerin büyük bir özveriyle çalıştığını ve kendilerini geliştirdiğini kaydetti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın da katıldığı törende, konuşmaların ardından Rafet Güngör'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Kursiyerlerin 384 saat eğitimin ardından ürettiklerinin yanı sıra Rafet Güngör koleksiyonundan eserlerin de yer aldığı sergi, katılımcılarla birlikte açıldı.

Ud sanatçısı Banu Taşpınar'ın müzik dinletisi eşliğinde açılan sergide, farklı zamanlarda, farklı tarzlarla üretilmiş ve restore edilmiş ciltleme örnekleri de yer aldı.

Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'ndeki sergi, 9 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA