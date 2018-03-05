Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Naz Mila, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. HESABINI KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİRDİ Çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getiren gelin adayı, yaptığı son hareketle şaşkına çevirdi. ÇIPLAKMIŞ İZLENİMİ UYANDIRDI Önüne banyo havlusu tuttuğu videoda çıplakmış izlenimi uyandıran Naz Mila, havluyu bir anda indirip takipçilerine Ne bekliyorsunuz? şeklinde bir soru yöneltti. İŞTE O VİDEO... Gelin adayı Naz'ın skandal videosu! Vücuduna alkol döktü ve... Zuhal Topal'ın programı kaldırılınca gelin adayı Naz cesur pozlarını çoğalttı Gelin adayı Naz fuhuştan yakalanan Birkan Key'in sözleriyle alay etti Gelin adayı Naz dans görüntüleriyle gündemde... İzdivaç programlarına damga vuran gelin adayları