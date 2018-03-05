Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, "Çırılçıplak şov yaptım" notunu düştüğü son videosunda takipçilerini kandırdı

05 Mart 2018, Pazartesi 13:44
Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Naz Mila, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.


HESABINI KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİRDİ


Çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getiren gelin adayı, yaptığı son hareketle şaşkına çevirdi.


ÇIPLAKMIŞ İZLENİMİ UYANDIRDI


Önüne banyo havlusu tuttuğu videoda çıplakmış izlenimi uyandıran Naz Mila, havluyu bir anda indirip takipçilerine "Ne bekliyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.


İŞTE O VİDEO...







Gelin adayı Naz'ın skandal videosu! Vücuduna alkol döktü ve...Gelin adayı Naz'ın skandal videosu! Vücuduna alkol döktü ve...
Zuhal Topal'ın programı kaldırılınca gelin adayı Naz cesur pozlarını çoğalttıZuhal Topal'ın programı kaldırılınca gelin adayı Naz cesur pozlarını çoğalttı
Gelin adayı Naz fuhuştan yakalanan Birkan Key'in sözleriyle alay ettiGelin adayı Naz fuhuştan yakalanan Birkan Key'in sözleriyle alay etti
Gelin adayı Naz dans görüntüleriyle gündemde... Gelin adayı Naz dans görüntüleriyle gündemde...
İzdivaç programlarına damga vuran gelin adaylarıİzdivaç programlarına damga vuran gelin adayları


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Oscar sonrası Vanity Fair partisi!

Oscar sonrası Vanity Fair partisi!
Gül Gölge Saygı ile Murat Saygı boşandı

Gül Gölge Saygı ile Murat Saygı boşandı
Bennu Gerede'nin oğlu motosikletin altında kalmış!

Bennu Gerede'nin oğlu motosikletin altında kalmış!
MESAM'da flaş gelişme... Yönetime kayyum atandı

MESAM'da flaş gelişme... Yönetime kayyum atandı
Magazin tarihinde görmeniz gereken nostaljik fotoğraflar

Magazin tarihinde görmeniz gereken nostaljik fotoğraflar
Sezen Aksu'dan sonra şimdi de Mehtap Ar dava açtı

Sezen Aksu'dan sonra şimdi de Mehtap Ar dava açtı

Çocuklar Duymasın'da sırada Meltem'in hamileliği mi var? (Yeni fragman yayınlandı)

Çocuklar Duymasın'da sırada Meltem'in hamileliği mi var? (Yeni fragman yayınlandı)
Çağla Şıkel 3. çocuğu istiyor

Çağla Şıkel 3. çocuğu istiyor
4 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

4 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen Kerim Tekin itirafı (Zerrin Özer kimdir?)

Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen Kerim Tekin itirafı (Zerrin Özer kimdir?)
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu?

Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu?