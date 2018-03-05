Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım



HESABINI KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİRDİ



ÇIPLAKMIŞ İZLENİMİ UYANDIRDI



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İzdivaç programlarına damga vuran gelin adayları

Elif Bayram

sunduğu izdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getiren gelin adayı, yaptığı son hareketle şaşkına çevirdi.Önüne banyo havlusu tuttuğu videoda çıplakmış izlenimi uyandıran, havluyu bir anda indirip takipçilerine "Ne bekliyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.