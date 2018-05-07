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Gelin ve damada kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Şaban Kahraman’ın oğlu Onur Kahraman ile Zümrüt Bayram, evlendi

Gelin ve damada kilolarca altın ve 500 bin TL para takıldı
AK Parti Milletvekili Aday Adayı Şaban Kahraman’ın oğlu Onur Kahraman ile Zümrüt Bayram için düğün töreni yapıldı. 
 

3 BİN 500 DAVETLİ KATILDI


Kırda gerçekleşen düğüne katılan davetliler, okunan Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. 3 bin 500 kişinin katıldığı ve kilolarca altın ile 500 bin TL paranın takıldığı gelin ve damadın mutlulukları ise gözlerinden okundu.


 

3 GÜN 3 GECE DÜĞÜN


Kırda yapılan ve 3 gün 3 gece devam eden düğüne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, siyasetçiler, kanaat önderleri, dernek başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

 


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