Gelin ve Damat kendi düğünlerindeyken evleri soyuldu

Büşra Kamış

Olay, Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesi 703 Sokak üzerinde meydana geldi.Hırsızlar, damat astsubay K.E.'nin (27) tabancasıyla 5 bin liralık ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Düğün sonrası eve gelen çift, yatak odalarında bulunan çekmecede, düğün mevlidinde takılan 5 bin liralık takı ve ziynet eşyalarıyla yine aynı çekmecedeki tabancanın yerinde olmadığını gördü. Hırsızlık polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, incelemenin ardından hırsızın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.