Gelini taşıyan helikopter böyle çakıldı!

Brezilya'da gelin ve damadı bekleyen kalabalık düğün alanına inmeye hazırlanan helikopterin yere çakılmasını canlı canlı izledi.





Davetlilerin büyük bir facia atlattığı olayda, düğün alanına gelini getiren helikopter davetlilerin gözü önünde düşerek alev aldı.









Son anda yetişen davetliler helikopter içindekileri yara almadan kurtarmayı başardı. Apar topar helikopterden çıkarılan gelin ve damat en yakın hastane götürülerek tedavi altına alındı.





Helikopterin daha yüksek bir seviyeden yere çakılması olasılığında can kaybına neden olabilecek bu kaza sadece yaralanma ile sonuçlandı.