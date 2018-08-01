Fatih Ürek'in sunduğu yarışma 'Gelinim Mutfakta' programının yarınki yayınlanacak olan bölümünde hamile yarışmacı Cansu'nun canlı yayında doğum sancısı geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan yarışmacı Cansu diğer arkadaşlarını korkuttu.

HAMİLELİĞİNDEN DOLAYI YARIŞMAYI BIRAKMIŞTI

Yarışmadaki sempatikliği ile herkesin gönlünde yer eden Cansu, önceki bölümlerde hamileliği yüzünden kendi isteği ile programdan ayrılmıştı.

Doğacak olan bebeği şansı için Gelinim Mutfakta'nın 17. haftasında kaynanası Sevgül Hanım ile birlikte yarışmaya geri dönmüştü.

Hamile olmasına rağmen başarılı bir performans gösteren Cansu, geçen hafta 5 bileziği daha koluna takmayı başarmıştı.

Hamileliği yaklaşan Cansu, program içinde zaman zaman zor anlar yaşamıştı.

O zor anlardan birisini daha yaşayan Cansu vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırıldı.

YAYIN ESNASINDA DOĞUM SANCISI GELDİ

Yayın esnasına doğum sancısını yoğun yaşmaya başlayınca başta kaynanası Sevgül Hanım olmak üzere herkes telaşlandı.

Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu'nun bir an önce hastaneye kaldırılması gerekti. Cansu, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yarışmacılar tedirgin gözyaşları ile onu uğurladı.

Gözde yarışmacı Cansu bebeğini kucağına aldı.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!







