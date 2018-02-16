Gelinleri dolandıran damat kadın çıktı

'TIBBİ KONTROLDEN SONRA ANLADIK'

AİLEDEN 13 BİN DOLAR BORÇ ALMIŞ

'KENDİNE GÜVENİ TAM BİR ERKEK GİBİ YÜRÜYORDU'

Mine Bozkurt

polisi tarafından yasak olduğu halde çeyiz talep etmek suçundan yakalanan 26 yaşındaki Krishna Sen isimli kişinin, polis sorgusu esnasında aslında kadın olduğu ve erkek gibi davrandığı ortaya çıktı.Sahtekar kadının sırf çeyizleri alabilmek için iki kadının duygularıyla oynadığı ve paralarını aldığı anlaşıldı.Krishna'nın eski kayınpederi ve kayınvalidesi, eski damatlarının, kızlarını çeyiz vermesi için taciz ettiğini ve kendilerinden de iş kurma bahanesiyle 13 bin 297 dolar borç aldığını ve geri ödemediğini söyledi.BBC'ye konuşan polis yetkilileri, Sen'in sorgu sırasında kadın olduğunun ortaya çıktığını söyledi.26 yaşındaki Sen'in ilk kez evlendiği 2014 yılından bu yana erkek kılığında gezdiği açıklandı.Polis şefi Janamejay Khanduri, "Başta Krishna'nın ne dediğini anlamadık. Tıbbi kontrolden geçirdikten sonra kadın olduğunu öğrendik" dedi.Sen, düğünden kısa bir süre sonra ilk karısından ayrıldıktan sonra Nisan 2017'de başka bir kadınla evlenmişti.Sen'in eski kayınpederi ve kayınvalidesi çeyiz vermesi için kızlarını taciz ettiği gerekçesiyle Sen hakkında polise şikayette bulundu.Ayrıca Sen'in iş kurmak için kendilerinden 13 bin 297 dolar borç aldığını ancak borcunu geri ödemediğini de söylediler.Dolandırıcı kadın, polis sorgusunda her zaman erkek olmak istediğini ve erkek gibi yaşamak istediğini söyledi.Sen'in evlendiği iki kadın da damattan şüphelenmediklerini açıkladılar. Sen polise açıklamasında eşlerinin önünde soyunmadığını ve cinsel ilişkiye girmediğini söyledi.Polis, Sen'in çoğunlukla erkek arkadaşları olduğunu, erkek tuvaletlerini kullandığını ve farklı bir ses tonuyla konuştuğunu aktardı. Sen şüpheleri uzaklaştırmak için sigara içiyor, alkol alıyor ve erkek arkadaşlarıyla motosiklet kullanıyordu.Polis "Erkek saç kesimi, giysileri ve davranışlarıyla Krishna Sen, bir erkeğin hayatını yaşıyordu. Kimse ondan şüphelenmedi. Hatta kendine güveni tam bir erkek gibi yürüyordu" dedi.