Geliri olmayan yaşlıya 1500 TL

Mevcut maaşın aylık tutarı 266 lira, 3 aylık tutarı da 798 liraydı. Meclis’ten geçen ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek yasa ile aylık 500 lira, üç aylık 1500 lira olacak. ZaMlı İlk ödeMe Bir başka deyişle 798 lira olan üç aylık ödemeler tasarının yasalaşmasıyla birlikte yüzde 88 artarak 1500 liraya çıkacak. Zamlı 65 maaş aylıkları en geç Haziran ayı içerisinde ödenecek. Bundan sonra yatacak her üç aylık maaş 1500 lira olacak. Bu maaşı halen 612 bin muhtaç yaşlı alabiliyor. Şartları siz de taşıyorsanız başvurun.

BU ŞARTLARA DİKKAT EDİN

65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart var. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart ise hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması.

Yani emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.

HESAP EŞİYLE BİRLİKTE

65 yaş aylığı alabilmek için üçüncü şart ise gelir şartı. Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 484 liranın altında olanlara aylık bağlanabiliyor.

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

■ Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor.

■ Başvuru formu, ‘Aile Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunuyor.

■ Valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri’nden başvuru evrakları alınacak.

■ İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

■ Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

■ SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

■ 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.