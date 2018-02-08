Geliri olmayan yaşlıya 785 lira

KOLAYLIK SAĞLADI

BU ŞARTLARA DİKKAT!



484 LİRADAN AZSA

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İdil Janet Demiray

Sosyal güvencesi olmayan veya alma sürecinde bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yeni düzenleme ile artık kişiler çocukları ile beraber değil sadece kendisi ve varsa eşi ile değerlendirilecek.65 yaşını doldurmak maaş için aranan ilk şart. İkinci olarak, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Yani emekli maaşı veya dul-yetim maaşı almayacak. Herhangi bir işte çalışmıyor olacak. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. Üçüncü şart, gelir. Gelir nedeniyle çoğu kişi bu maaşı geçen yıl alamadı. Ancak 1 Ocak’tan sonra gelir şartında da kolaylık sağlandı.Gelir şartı asgari ücretle her yıl belirleniyor. Ocak itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 484 liranın altındaysa aylık bağlanabiliyor. Geçen yıl bu sınır 423 liraydı. Şimdi gelir sınırına takılanlar da başvuru yaparak yaşlılık maaşı alabilecek. 785 lira olan ödeme Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3’er aylık dönemler halinde yapılıyor.■ Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor.■ Başvuru formu, ‘Aile Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunuyor.■ Valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri’nden başvuru evrakları alınacak.■ İl veya ilçe idare kurulunun verdiği muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.■ Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.■ SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.■ 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.