Sabah saatlerinde Kurşunlu Mahalalesi Kumsaz mevkiinde sahilde gezenler, suyun yüzeyinde erkek cesedi gördü. Haber verilmesiyle gelen Deniz Polisi ekipleri, kıyıya yakın bölgedeki cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 25-30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, yapılan ilk incelemeden sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

DHA