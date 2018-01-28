Genç anneden acı haber

CEMAL ÖZTÜRK DE TÖRENDEYDİ

Erdinç Şahin

’unilçesinde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bir çocuk annesi26) bir süre önce iyice artan rahatsızlığı nedeniyle organ nakli bekliyordu.Son yıllarda artan rahatsızlığı nedeniylekaldırıldı. Burada birinci sırada kalp nakli bekleyen genç anne Ceylan Öztürk yaşama daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti.Giresun’un Görele ilçesine cenazesi getirilen Ceylan Öztürk, Hasanağa Camisi'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kaba Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Cenazesine, yakınları ve sevenleri katıldı.