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Genç anneden acı haber

Giresun'da uzun yıllardır kalp nakli bekleyen genç anne tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç anneden acı haber
Giresun’un Görele ilçesinde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bir çocuk annesi Ceylan Öztürk (26) bir süre önce iyice artan rahatsızlığı nedeniyle organ nakli bekliyordu.

Son yıllarda artan rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada birinci sırada kalp nakli bekleyen genç anne Ceylan Öztürk yaşama daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti.
 

CEMAL ÖZTÜRK DE TÖRENDEYDİ


Giresun’un Görele ilçesine cenazesi getirilen Ceylan Öztürk, Hasanağa Camisi'nde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kaba Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazesine AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Öztürk, yakınları ve sevenleri katıldı.


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