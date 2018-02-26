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Genç basketbolcu Ebru Akıcı'nın hayatına Türkiye dokundu

Yıllar önce ayaklarını kaybeden ve sosyal medyadan tekerlekli sandalye sponsoru arayan Ebru Akıcı'nın isteği sosyal medya alemi tarafından gerçekleştirildi. Haluk Levent'ten Sevinç Erbulak'a kadar birçok isim destek için sıraya girdi.

26 Şubat 2018, Pazartesi 10:16
Genç basketbolcu Ebru Akıcı'nın hayatına Türkiye dokundu
Posta.com.tr

“Kadınları temsil etmek istiyorum”

2004 yılında GATA'da tedavi olurken basketbol ile tanışan Ebru Akıcı, “Ayaklarımı kaybettikten sonra basketbol benim için kanat oldu. Şuan hayata tutunduğum için basketbol benim için bir amaç oldu. Basketbolu profesyonel olarak yapmak istiyorum." demişti bundan aylar önce verdiği bir röportajda...



Dün akşam tüm Türkiye'nin gündemi oldu Ebru... Tek bir isteği var. Basketbol oynayabilmek. Twitter'dan attığı ilk mesaj bu sporu yapmak için uygun şartlara sahip bir tekerli sandalye isteği. Belki durumu iyi ağabeylerinden veya ablalarından biri sponsor olur ve sandalyesine kavuşur diye düşündü.



Akabinde gördüğü ilgilyi kendisi bile beklemiyordu muhtemelen...



Saatler içerisinde milyonlarca kişi tarafından görüntülenen mesajına destek yağdı. Ebru'ya birçok kişi yardımcı olmak için sıraya girdi. Avukat Ali Güvenç Kiraz sponsor olacağını açıkladı. Hemen ardından toplumsal konularda asla geri durmayan Haluk Levent ve AHBAP'ı devreye girdi. Sevinç Erbulak ve daha birçok ünlü isim destek mesajları attı ya da paylaşımı takipçilerine retweet etti. Bi anlığına da olsa Ebru'nun hayatına dokundu Türkiye...



 


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