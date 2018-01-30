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Genç futbolcu darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürüldü

İstanbul Fatih'te darp edilen Moldovalı kadını kurtarmak isteyen lisanslı futbolcu Yunus Emre İzol kalbine aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti. Olayda İzol'ün iki arkadaşının da yaralandığı öğrenilirken, yakalanan saldırganın alkollü olduğu öne sürüldü.

Genç futbolcu darp edilen kadını kurtarmak isterken öldürüldü
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay dün gece 23.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, 24 yaşındaki Yunus Emre İzol önceki gün gece 23.00 sıralarında İmrahor Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla sohbet ediyordu.

Bu esnada cadde üzerine Ayhan A. isimli şüphelinin taksiye binmeye çalışan Moldova uyruklu E.D.’yi darp ettiğini gördü.


 

İYİLİK YAPMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU


Yunus Emre İzol ve arkadaşları darp edilen kadını kurtarmak istedi.  Tarafları sakinleştirmeye çalışan İzol ve arkadaşlarıyla Ayhan A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ayhan A. bıçakla İzol ve arkadaşlarına saldırdı. Kalbine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, arkadaşları Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 


 

LİSANSLI FUTBOLCUYDU 


Şanlıurfa doğumlu olan Yunus Emre İzol’ün acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Yedikulespor’da lisanslı olarak futbol oynayan İzol’ün aynı zamanda aşçılık da yaptığı öğrenildi. 


 

SALDIRGAN HASTANEDE YAKALANDI 


Çalışma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, Ayhan A.’nın yaralanan elini tedavi ettirmek için hastaneye gittiğini belirleyerek harekete geçti.  Hastaneye giden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


 

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI


Emniyette sorguya alınan 38 yaşındaki Ayhan A.’nın kasten yaralamadan kaydı  olduğu öğrenildi.  Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen Ayhan A., Moldovalı E.D.’nin telefonunu çaldığını belirttiği, E.D.’nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

 


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