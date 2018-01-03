Genç futbolcunun biletini 1 milyon euro çıktı

İNANAMADIM!

Erdinç Şahin

İngiltere Championship takımlarından Preston North End’s’te forma giyen İrlandalı futbolcu Kevin O’Connor, 2018’in ilk talihlilerinden oldu. 22 yaşındaki sol bek 1 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazandı!14 Aralık’ta çekiliş için bilet alan O’Connor’ın, 1 milyon euro isabet eden biletini yerel bir süpermarkette doğrulattığı ve ikramiyesini Dublin’den alacacağı kaydedildi. Genç oyuncu, İrlanda’nın yeni yıldaki ilk milyoneri oldu.Piyangonun isabet ettiği, ilk açıklamasında herhangi bir planı olmadığını ve şu an sadece takımının bir üst lige tırmanmasına odaklandığını dile getirdi.Şanslı numaraları annesinin kontrol ettiğini söyleyen İrlandalı futbolcu,ifadelerini kullandı.Kazandığı parayla henüz ne yapacağını bilmediğini söyleyen O’Connor,şeklinde konuştu.